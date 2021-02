Bệnh viện Gia Đình gắp thành công dị vật đâm thủng hành tá tràng

(QNO) - Đơn vị Tiêu hóa gan mật - Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng vừa thực hiện thành công nội soi lấy dị vật tăm tre đâm thủng hành tá tràng sau 3 ngày bệnh nhân nuốt vào bụng.

Bệnh nhân xuất viện sau 5 ngày điều trị. Ảnh: BVGĐ

Bệnh nhân Đặng Thị L. (SN 1960, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng đau quặn bụng quanh rốn, kèm đi vệ sinh lỏng nhiều lần. Nghĩ là đau bụng thông thường, bà L. ra quầy thuốc tự mua thuốc uống. Tuy nhiên, bệnh tình không thuyên giảm, ngược lại càng đau nhiều hơn; bụng chướng, nôn mửa, bí trung đại tiện.

Sau 3 ngày khởi bệnh, bà L. được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Gia Đình kiểm tra. Qua chụp phim ASP, phát hiện có hình ảnh tắc ruột; chụp CT bụng có cản quang và phát hiện dị vật tăm tre (kích thước 3x70mm) đâm xuyên hành tá tràng gây viêm phúc mạc khu trú. Bệnh nhân nhanh chóng được gây mê cấp cứu lấy dị vật ra ngoài, đồng thời được kẹp 2 clip ở lỗ thủng và chuyển đến Khoa Ngoại tiếp tục theo dõi. Sau 5 ngày điều trị với kháng sinh, bệnh nhân đã hết đau, xuất viện.

Theo Bệnh viện Đa khoa Gia Đình, việc dùng tăm tre xỉa răng và ngậm tăm tiềm ẩn nhiều nguy cơ nuốt tăm vào bên trong. Nếu chẳng may tăm rơi vào đường thở hoặc đường ăn mà không được can thiệp y tế kịp thời có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Do đó, mọi người hãy tập bỏ thói quen ngậm tăm sau khi ăn, nhất là sau khi sử dụng rượu bia, đi ngủ hoặc trong lúc làm các việc khác. Đối với trẻ em, càng lưu ý không nên cho trẻ ngậm tăm, chơi tăm tránh vô tình ảnh hưởng đến bản thân và người khác.

Nếu có hiện tượng ho, khó thở sau hóc, sặc dị vật trong họng, người bệnh không được tự ý dùng tay móc ra, tránh đẩy dị vật vào sâu hơn. Đặc biệt, không sử dụng các phương pháp chữa mẹo theo dân gian. Nên đến bệnh viện sớm nhất nếu nghi ngờ hóc dị vật để được bác sĩ can thiệp kịp thời, tránh nguy hiểm đến tính mạng.