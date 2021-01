Fotomoto – Đơn vị đi đầu trong dịch vụ Photo Booth Chụp hình in lấy liền trong mọi sự kiện

(QNO) - Photo Booth Chụp hình lấy liền đã không còn quá xa lạ trong thời buổi 4.0 hiện nay tại các sự kiện, hội nghị, buổi tiệc. Đây chính nét chấm phá hoàn hảo cho buổi tiệc thêm hoành tráng và ấn tượng hơn bao giờ hết.

Là dịch vụ chủ lực của Fotomoto nên Photo Booth chụp in hình lấy liền luôn được cải tiến hiện đại và ấn tượng hơn. Sau hơn 10 năm hoạt động trong ngành dịch vụ chụp in hình lấy liền của Fotomoto hiện đã và đang nhận được nhiều cá nhân, doanh nghiệp lựa chọn. Một trong số những đối tác tiêu biểu có thể kể đến như: RMIT, Pepsico, Liwayway, Gong Cha, khách sạn Park Hyatt Saigon, New World, Sheraton, Caravelle, Yola, Zuri, Begin,…

Vì sao nên thuê Photo Booth tại Fotomoto?

Booth chụp hình in lấy liền của Fotomoto được ví như một Studio thu nhỏ chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn sử dụng các trang thiết bị, vật liệu tốt nhất do đó, thuê Photo Booth tại Fotomoto quý khách sẽ:

● Tạo điểm nhấn cho sự kiện thêm hoành tráng, ấn tượng và đầy ngộ nghĩnh.

● Giúp mọi người gắn kết nhau hơn, đồng thời giúp gạt bỏ đi sự mệt mỏi trong thời gian chờ trước buổi tiệc.

● Quảng bá hình ảnh trước và sau khi được tổ chức sự kiện một cách nhanh chóng với lượng tiếp cận cao.

● Mang đến những giây phút ý nghĩa cho chính các vị khách mời.

● Giúp truyền tải thông tin, thông điệp dễ dàng được đón nhận và nhớ lâu hơn.

● Chiêu thức PR thương hiệu một cách siêu tiết kiệm

Nên thuê Photo Booth chụp hình in lấy liền cho sự kiện nào?

Bạn là cá nhân hay doanh nghiệp, bạn đang tìm kiếm ý tưởng tổ chức sự kiện, tiệc của mình thêm độc đáo và ấn tượng thì Photo Booth chụp in hình lấy liền chính là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Hiện nay Booth chụp hình đang rất được ưa chuộng tại các sự kiện như:

● Photo Booth sự kiện công ty như: Khai trương, Year end Party, tân niên, ra mắt sản phẩm….

● Photo Booth tiệc như: Tiệc cưới, tiệc sinh nhật, thôi nôi, kỷ niệm...

Ngoài ra Photo Booth còn rất được ưa chuộng tại các hội nghị, hội thảo, chương trình giải trí,…..

Thuê Photo Booth tại Fotomoto bạn sẽ nhận được những các ưu đãi hấp dẫn như:

● Chụp – in hình không giới hạn trong suốt thời gian book

● Máy in nhiệt cao cấp với tốc độ chỉ 15s/ tấm hình

● Camera DSLR canon chuyên nghiệp

● Free thiết kế và lồng Frame hình

● Đạo cụ chụp hình vui nhộn

● Thiết bị trợ sáng, phần mềm Photo Booth hiện đại

Có thể thấy Photobooth chính là giải pháp marketing tuyệt vời giúp tăng độ nhận diện truyền thông hiệu quả. Nếu bạn đang muốn tìm kiếm đơn vị cung cấp Photobooth, dịch vụ in hình lấy liền chuyên nghiệp thì Fotomoto chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn đấy!

Ngoài ra, Fotomoto còn cung cấp các dịch vụ như: chụp hình beauty, chụp hình profile lookbook, quay dựng phim chuyên nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi còn chuyên cho thuê máy in ảnh sự kiện DNP RX1 HS giá rẻ Hồ Chí Minh.

Truy cập ngay Fotomoto.vn hoặc Fotomotoconcepts.com hoặc liên hệ 0934123092 để biết thêm chi tiết cũng như nhận được báo giá cùng các dịch vụ tốt nhất nhé!