"Nếu bạn buồn, hãy tô thêm một chút son môi"

(QNO) - Coco Channel - Nhà tạo mẫu người Pháp, người sáng lập thương hiệu thời trang cao cấp Chanel mà hàng triệu triệu phụ nữ trên thế giới yêu thích - đã từng nói điều đó. Phụ nữ đẹp nhất là khi biết yêu thương bản thân mình. 8/3 không chỉ là dịp để phái mạnh thể hiện sự quan tâm mà cũng chính là cơ hội để phụ nữ có “cái cớ” tự thưởng cho chính mình.

Biết yêu chính mình, tình yêu sẽ tới!

Thật vậy, vẻ ngoài rạng rỡ sẽ giúp bạn tự tin hơn trong mọi hoàn cảnh. Dành thời gian trang điểm và lựa chọn trang phục kĩ càng trước khi ra ngoài sẽ giúp bạn xinh đẹp, chủ động và thêm yêu bản thân.

Ngay trong dịp 8/3, các nhãn hàng mỹ phẩm “tủ” của phái đẹp đã tung ra hàng loạt bộ sưu tập và sản phẩm mới - độc - lạ cùng vẻ ngoài lung linh đốn tim chị em. Bắt đầu với một màu son bạn đã yêu thích từ bấy lâu, bộ son MAC x KAKAOFRIENDS từ M.A.C với vỏ ngoài từ các nhân vật Kakao đáng yêu sẽ là khởi đầu hoàn mỹ cho dịp 8/3 này. Bạn cũng đừng quên mang đến sức sống cho làn da với lớp nền hoàn hảo. Kem nền Ultra HD từ Make Up For Ever, phấn nước Perfecting Cushion EX từ Sulwhasoo và phấn phủ Sheer Finish Pressed Powder từ Bobbi Brown là combo đem đến lớp trang điểm tự nhiên, tươi tắn cho phụ nữ mà lại dễ dàng bỏ túi mang theo.

Hãy tự thưởng cho mình một set trang điểm mới để thêm phần rạng rỡ cho vẻ ngoài nhé.

Tiếp đó, hãy sắm cho mình những bộ quần áo mới, mang đến niềm hứng khởi nơi công sở và sự tự tin khi hẹn hò. Các quý cô có thể dễ dàng lựa chọn “style” cho riêng mình, từ Uniqlo tối giản, H&M thân thiện với môi trường, GAP denim phóng khoáng hay Mango nữ tính, hợp xu hướng. Không chỉ vậy, những bộ cánh này sẽ thêm hoàn hảo khi bạn biết cách “nâng tầm” vẻ đẹp bằng những bộ trang sức sang trọng, thời thượng. Những điểm nhấn lấp lánh từ đá màu của PNJ hay DOJI, hoặc bộ trang sức kim cương của Thế Giới Kim Cương sẽ mang đến vẻ ngoài tinh tế cho bạn.

Chống lại “kè thù” thời gian ngay từ hôm nay

Vẻ ngoài được chăm chút là “vũ khí” của phụ nữ, tuy nhiên, vẻ đẹp tự nhiên vẫn mang đến sự thoải mái và tự tin hơn cả. Hãy nâng cấp việc yêu thương chính mình lên một tầm cao mới – chăm sóc sức khỏe, làn da và tâm hồn mỗi ngày.

Chăm sóc da và cơ thể là thói quen cần thiết và quan trọng mà các cô gái cần chú ý ngay khi bước vào tuổi 20. Trong tủ đồ dưỡng da của các cô nàng không thể thiếu những sản phẩm “thần thánh” được giới beauty blogger ưu ái như: dưỡng ẩm Camelia Cream thư thái từ The Body Shop, combo sữa rửa mặt Rice water bright và gel dưỡng da đa năng Jeju Aloe Fresh soothing gel từ The Faceshop, tinh chất dưỡng da Ultimune Power Infusing Concentrate từ Shiseido, serum Clearly Corrective Dark Spot Solution (CCDS) từ Kielh's. Các cô nàng cũng đừng quên việc luyện tập thường xuyên cũng là phương pháp hiệu quả kéo dài tuổi xuân. Hãy nhanh chóng “tự thưởng” cho mình gói tập tại California giúp đánh bay mỡ thừa cùng những bộ quần áo tập thoải mái, thời trang từ Decathlon.

Cô nàng xinh đẹp nhất là khi biết yêu chiều chính bản thân mình.

Nuôi dưỡng tâm hồn chính là mảnh ghép cuối cùng cho vẻ đẹp hoàn hảo của người phụ nữ. Bạn hãy thử đốt nến thơm Yankee Candle, “chill” với một bản nhạc nhẹ và nhâm nhi thức uống yêu thích nhé. Đây là cách giảm căng thẳng hiệu quả để bạn luôn sẵn sàng cho ngày mới với tinh thần sảng khoái.

Dành trọn vẹn một ngày cho bản thân

Những người phụ nữ luôn có nhiều thời gian dành cho công việc, gia đình, người yêu hay con cái, nhưng lại chẳng bao giờ có thời gian dành cho mình. Ngày 8/3 chính là dịp hoàn hảo để bạn “kiếm cớ” tặng một buổi cà phê với người yêu hay một bữa thịt nướng tại quán yêu thích bên bạn bè. Những “người bạn đồng hành” lý tưởng luôn sẵn sàng chào đón bạn tại các TTTM Vincom như café Highlands, Cộng Cà Phê, Starbucks, The Coffee House, RuNam. Hãy tạm quên kế hoạch giảm cân mà thưởng thức thả phanh những món đồ ngọt hấp dẫn tại Tous Les Jour hay Bread Talk rồi đắm mình vào những bộ phim tại CGV Cinemas, Lotte Cinema hay BHD Star Cineplex nhé!

Hãy dành trọn vẹn một ngày cho bản thân và làm những điều mình thích nhé.

Đừng để ngày 8/3 trôi qua bằng việc mong chờ lời chúc và món quà từ người khác. “Phụ nữ thời đại 4.0” là có thể luôn yêu thương chính mình, tìm kiếm niềm vui từ chính sở thích của mình và sẽ chẳng có món quà nào “hợp gu” bằng món quà do chính mình chọn.

Thay lời tri ân gửi tặng tới phái đẹp nhân dịp 8/3, từ ngày 5 – 8/3/2021, hệ thống TTTM Vincom dành tặng khách hàng nữ nhiều quà tặng hấp dẫn. Với hóa đơn từ 500.000VNĐ, khách hàng sẽ được nhận ngay quà xinh xắn như bình nước, gấu bông… Với hóa đơn từ 1 triệu đồng, khách hàng sẽ được tặng bộ voucher từ Vincom trị giá lên tới 200.000VNĐ từ các thương hiệu như CGV Cinemas, The Faceshop, Nike, Levi’s, Stradivarius, OVS, PNJ, Thế giới Kim Cương… Bên cạnh đó, khách hàng có thể lựa chọn các sản phẩm độc đáo, ấn tượng từ khu Gift Fair tại Vincom và được miễn phí gói quà cho đơn hàng từ 500.000 VNĐ.