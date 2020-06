Những lý do khách sạn nội đô Vinpearl làm xiêu lòng du khách

Chốn nghỉ dưỡng ngay trong lòng thành phố của Vinpearl City Hotel sẽ đưa du khách đến với kỳ nghỉ 5 sao trên những tòa nhà biểu tượng của các đô thị năng động bậc nhất, tiện nghi đẳng cấp quốc tế, tầm nhìn 360 độ phóng khoáng, kết nối thuận tiện… Đặc biệt, tiêu chuẩn vệ sinh nâng cao xứng tầm của các khách sạn toàn cầu và chương trình ưu đãi hấp dẫn chưa từng có… là điểm cộng thuyết phục để du khách lựa chọn khách sạn nội đô Vinpearl.

Vị trí vàng – ngàn trải nghiệm

Tọa lạc tại trung tâm sầm uất của các đô thị lớn nhất nước hiện nay, Vinpearl City Hotel sở hữu vị trí vàng về dịch vụ và du lịch. Từ đây, du khách có thể kết nối nhanh chóng với các đầu mối giao thông, thuận tiện di chuyển cho mọi mục đích, liền kề là hệ thống trung tâm thương mại Vincom với đầy đủ dịch vụ mua sắm giải trí... Không những vậy, khách sạn nội đô Vinpearl còn mang đến phong cách nghỉ dưỡng trên tầm cao của những tòa nhà biểu tượng kỷ lục tại địa phương và khu vực.

Với địa thế tựa phố, hướng sông, khách sạn nội đô Vinpearl sở hữu sự đa dạng hiếm có trong cảnh quan và tầm nhìn hoàn hảo. Từ bất cứ phòng nghỉ nào trong khách sạn, du khách cũng đều có thể cảm nhận đầy đủ không khí sầm uất từ những con phố hiện đại hoặc lắng mình bên những dòng sông thơ mộng, trữ tình. Hơn cả một kỳ nghỉ, Vinpearl City Hotel còn mang đến cho khách hàng chuỗi dịch vụ ẩm thực, spa, giải trí, mua sắm… đẳng cấp.

Dịch vụ siêu sang – phong cách thời thượng

Hướng tới những trải nghiệm khó quên cho du khách, chuỗi khách sạn nội đô Vinpearl chú trọng vào thiết kế nội thất mang phong cách châu Âu đi kèm tiện nghi hiện đại, cao cấp trong hệ thống phòng nghỉ sang trọng. Kế thừa trọn vẹn hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp 5 sao tiêu chuẩn quốc tế của thương hiệu Vinpearl, mỗi City Hotel là một điểm đến thời thượng và đa dạng dịch vụ để du khách có thể lựa chọn phong cách nghỉ dưỡng thể hiện đẳng cấp cá nhân.

Những bữa sáng muộn phục vụ tại giường và ngắm toàn cảnh thành phố chào ngày mới là một trong những trải nghiệm khó quên tại Vinpearl City Hotel. Du khách cũng có thể lựa chọn hưởng thức tại nhà hàng những món đặc sản địa phương được các đầu bếp 5 sao chế biến kỳ công, hoặc đổi vị với tinh hoa ẩm thực Á, Âu, Trung Hoa, Hàn Quốc…

Đặc biệt, buổi tối, du khách không thể không ghé thăm hệ thống quầy bar sang trọng và sành điệu nhất thành phố với những món cocktail nhiệt đới đặc trưng được sáng tạo theo cách riêng của từng vùng miền. Vinpearl thật sự kiến tạo những “dấu ấn biểu tượng” ngay trong những món đồ uống mới mẻ, như món cocktail “Upside Down Corona” độc đáo, màu sắc được săn tìm rất nhiều tại các khách sạn nội đô. Không gian hoàn hảo, tầm nhìn trọn vẹn từ trên đỉnh cao các tòa nhà kỷ lục… thật sự là điểm hẹn lý tưởng để chiêu đãi đối tác, tiếp đón bạn bè theo phong cách trẻ trung, sôi động.

Bên cạnh đó, lợi thế kết nối trực tiếp với hệ sinh thái dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao: công viên chủ đề VinWonders, sân Vinpearl Golf, công viên nước… trong hệ thống Vinpearl sẽ giúp những thượng khách tại các City Hotel có được những trải nghiệm đa dạng và hoàn hảo. Mới đây nhất, Vinpearl khai trương “Bánh xe khổng lồ”, các lễ hội âm nhạc và Carnival đầy màu sắc tại Hà Tĩnh và tiến tới mở rộng đa dạng các loại hình giải trí tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Kỳ nghỉ 5 sao ưu đãi lên đến 30%

Đáp ứng nhu cầu của các du khách yêu thích những kỳ nghỉ ngay trong lòng thành phố - Staycation, Vinpearl tung ra gói ưu đãi lên đến 30% cho giá phòng, ẩm thực và spa, miễn phí phụ thu trẻ em trên toàn chuỗi khách sạn nội đô. Đây là chương trình khuyến mại có qui mô chưa từng có với mong muốn mọi du khách đều có thể tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng 5 sao tiện nghi, gắn kết gia đình với chi phí vô cùng hợp lý.

Không chỉ nghỉ dưỡng trong không gian sang trọng, tiện ích, du khách còn có thể tìm đến các bài trị liệu massage đôi, massage đá nóng, massage tre,… vốn làm nên tên tuổi thương hiệu Vincharm Spa để xua tan những cơn mệt mỏi với chi phí ưu đãi lên đến 30%. Vinpearl City Hotel áp dụng khuyến mại cho du khách đặt phòng trên website kéo dài đến 31/8/2020 với thời gian lưu trú đến 30/11/2020.

Với 13 khách sạn nội đô trải dài từ Bắc vào Nam (Hải Phòng, Phủ Lý, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Cần Thơ, Tây Ninh), du khách khi đến với các địa danh này sẽ có ngay cơ hội ưu đãi chưa từng có để trải nghiệm dịch vụ xứng tầm tại hệ thống Vinpearl.

An toàn với tiêu chuẩn chuẩn vệ sinh tăng cường “Vinpearl Safe to stay”

Trong bối cảnh thiết lập “trạng thái bình thường mới”, bên cạnh hệ thống kiểm soát 3 lớp được duy trì 24/24, Vinpearl tiếp tục gia tăng điểm cộng an toàn với bộ tiêu chuẩn vệ sinh tăng cường “Vinpearl Safe to Stay” sánh ngang với các thương hiệu khách sạn quốc tế. Hệ thống City Hotel của Vinpearl thường xuyên tiến hành khử khuẩn sạch sâu tối thiểu 60 phút/lần hàng ngày, kiểm tra và niêm phong “con dấu an toàn” cho tất cả phòng ốc trước khi du khách nhận phòng.

Xuyên suốt thời gian qua, Vinpearl luôn là đơn vị đi đầu trong công tác phòng chống dịch, áp dụng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế với hệ thống kiểm soát 3 lớp luôn ở chế độ hoạt động 24/24, đảm bảo điều kiện kiểm soát dịch bệnh ở mức cao nhất nhằm mang đến sự an tâm tuyệt đối cho du khách.