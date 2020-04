Sky-Line Hill Hội An: Ngôi trường xanh đầu tiên tại Quảng Nam

Sky-Line Hill - Hội An là hệ thống giáo dục chất lượng cao đầu tiên tại Quảng Nam, với mô hình trường học xanh “Trường trong rừng, rừng trong trường” dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 8 năm nay.

Mô hình ngôi trường xanh Sky-Line Hill - Hội An. Ảnh N.T.B

Xu hướng mới

Hiện nay, trên thế giới, nhiều trường đã bắt đầu cải tiến không gian học tập theo hướng thân thiện môi trường, chú trọng đến việc nâng cao sức khỏe và định hướng học tập trải nghiệm cho học sinh. Không chỉ xây dựng khuôn viên cây xanh, hồ bơi trong trường, mô hình trường học xanh còn mở rộng sang thiết kế sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và hình thức nông trại.

Nổi bật của xu hướng xanh hóa trường học trên thế giới là “Làng tre” Green School Bali ở Indonesia được xây dựng hoàn toàn từ các vật liệu tự nhiên (tre, cỏ, bùn…), ISF Academy tại Hong Kong với hệ thống giám sát năng lượng… Ngoài ra, tại một số quốc gia có nền giáo dục phát triển, mô hình “lớp học trong rừng” ngày càng được áp dụng rộng rãi nhằm tạo cơ hội giúp học sinh gần gũi với thiên nhiên và tham gia các hoạt động trải nghiệm giàu tính ứng dụng thực tiễn.

Yếu tố môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo của học sinh. Theo nghiên cứu của Đại học Salford (Anh) năm 2015, sự khác biệt về yếu tố vật lý trong lớp học (không khí, ánh sáng, màu sắc…) giúp nâng cao kết quả học tập của học sinh tiểu học 16% mỗi năm. Quan trọng nhất, việc xây dựng không gian trường học xanh còn giúp cải thiện sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, phát triển tinh thần minh mẫn cùng cảm xúc tích cực cho cả học sinh lẫn giáo viên.

“Trường trong rừng, rừng trong trường”

Trong những năm gần đây tại Việt Nam, xu hướng xanh hóa trường học cũng được đón nhận và dần phát triển rộng rãi. Sky-Line Hill - Hội An là một trong những mô hình giáo dục xanh tiên phong tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, xây dựng môi trường hòa hợp với thiên nhiên để tạo nên một hệ sinh thái giáo dục lành mạnh theo hướng “trường trong rừng, rừng trong trường”.

Không chỉ giữ lại và khai thác triệt để lợi ích của các hàng cây phi lao, hệ thống cây xanh, đặc biệt là những giống cây đặc thù của vùng bản địa như cây dương cũng được tăng cường bên trong và bên ngoài khuôn viên trường sau khi dự án hoàn thiện. Nhờ đó, ngoài mang lại không gian tự nhiên nhất cho môi trường học, việc trồng và chăm sóc rừng dương ven biển còn giúp xây dựng “lá chắn” chống bão, chống cát bay, góp phần cải tạo đất, đem lại màu xanh cho những vùng có nguy cơ bị sa mạc hóa.

Nền tảng cơ sở hạ tầng bao gồm 10 khối nhà theo kiến trúc châu Âu tại Sky-Line Hill – Hội An cũng được xây dựng theo hướng kết hợp với nhiều mảng xanh bên cạnh sân vườn, đường cây đi bộ, tạo môi trường xanh, sạch, gần gũi với thiên nhiên. Hệ thống lọc nước cũng được chú trọng đầu tư, bao gồm quá trình thu gom nước thải, xử lý chất bẩn, chất độc nhằm tái sử dụng làm nước tưới tiêu, hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

Công trình đặt nền móng 5ha tại khu đô thị biển Hà My Đông A thuộc phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn) với tổng kinh phí đầu tư hơn 300 tỷ đồng đang được khẩn trương thi công hoàn thành, dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 8.2020.

Sky-Line Hill – Hội An có sứ mệnh thiết lập và cổ vũ cho môi trường giáo dục khai phóng và hiện đại, góp phần đào tạo thế hệ công dân toàn cầu tại vùng đất học Quảng Nam. Bên cạnh đó, dự án còn hỗ trợ thúc đẩy văn hóa địa phương thông qua việc sử dụng các vật liệu xây dựng từ địa phương như đá mài Non Nước, đá lát Hòa Sơn, gạch gốm Thanh Hà (Hội An)...

Môi trường xanh tươi, thoáng mát là không gian lý tưởng cho học sinh được vui chơi, học tập và phát triển kỹ năng. Vì vậy, việc nhân rộng không gian xanh, xây dựng trường học thân thiện với môi trường là điều cần thiết. Bởi trường học xanh không chỉ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn tạo dựng thói quen và hành vi sống đẹp, lành mạnh cho những mầm non tương lai của đất nước.