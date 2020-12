Sức hút bất động sản công nghiệp Khu kinh tế mở Chu Lai

(QNO) - Bên cạnh tiềm năng về du lịch, nghỉ dưỡng, đất nền ven sông Trường Giang (Núi Thành, Quảng Nam) đang nổi bật trên thị trường nhờ giá trị bất động sản công nghiệp.

Chu Lai Riverside nằm ở vị trí cửa ngõ các KCN thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai.

Sau du lịch, bất động sản công nghiệp được săn đón

Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản Đà Nẵng kéo theo đà tăng tốc chung cho toàn bộ khu vực miền Trung những năm gần đây. Giải thích điều này, ông Trương Bảo Trung - Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản STC Land cho rằng, du lịch đã thúc đẩy giá trị phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, nhất là những vị trí đất vàng ven sông, ven biển.

“Cung đường ven biển Đà Nẵng – Hội An với hàng loạt dự án du lịch, nghỉ dưỡng đã tạo động lực phát triển cho toàn khu vực, tương tự, tuyến đường Nam Hội An đến Tam Kỳ cũng vực dậy những vùng đất tiềm năng nhưng còn ngủ quên và mới đây, tuyến đường ven biển Võ Chí Công nối liền Hội An vào tận sân bay Chu Lai, sẽ đánh thức khu vực sông Trường Giang và Khu kinh tế mở Chu Lai” – ông Trương Bảo Trung nói.

Chu Lai Riverside ra mắt tháng 11.2020 đã được thị trường đón nhận.

Nguyên do, Việt Nam với năm 2020 ngăn chặn Covid-19 thành công, cùng với sự ổn định chính trị, chính sách thu hút đầu tư, đang nổi lên là điểm đến đầu tư an toàn của các tập đoàn công nghiệp lớn, nhất là trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp sạch.

Cụ thể, mới đây, thông tin Công ty Foxconn chuyên sản xuất các sản phẩm cho Apple chuyển dịch một phần dây chuyền sản xuất iPad và MacBook từ Trung Quốc sang Việt Nam theo yêu cầu của Apple, là tin vui cho ngành công nghiệp Việt Nam.

Theo báo cáo thị trường của Colliers International - tập đoàn hàng đầu thế giới về quản lý và đầu tư bất động sản, bất động sản công nghiệp đang là xu hướng phát triển mới, nền kinh tế Việt Nam kiểm soát Covid-19 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ngoài Foxcon, một số doanh nghiệp lớn khác cũng có kế hoạch dời nhà máy sản xuất của mình từ Trung Quốc đến Việt Nam, tiêu biểu như Microsoft.

Cùng với làn sóng chuyển dịch phát triển này, nhiều chủ đầu tư đã dồn các nguồn lực phát triển các dự án hạ tầng đô thị vào Chu Lai, theo chiến lược của tỉnh Quảng Nam phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai tiếp tục là cực tăng trưởng động lực không chỉ cho vùng Đông Nam Quảng Nam, mà còn cho cả khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Chu Lai Riverside - điểm sáng thị trường bất động sản công nghiệp

Đặc biệt, bất động sản khu vực Chu Lai, bên cạnh giá trị du lịch, nghỉ dưỡng, còn có giá trị là bất động sản công nghiệp, phù hợp với xu hướng chuyển dịch đầu tư từ các cường quốc công nghiệp sang Việt Nam thời hậu Covid-19.

Hạ tầng hoàn thiện, pháp lý đầy đủ, dân cư đã đông đúc cùng các tiện ích trung tâm hành chính, sân vận động, phố đi bộ ven sông…là lợi thế nổi bật của Chu Lai Riverside.

Khu kinh tế mở Chu Lai cũng mang sứ mệnh nhiều năm qua là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, hiện sở hữu trung tâm công nghiệp ô tô và phụ trợ, trung tâm khí - điện và hóa dầu; công nghiệp công nghệ cao; nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao…

Trong giai đoạn 2020-2025, tỉnh Quảng Nam tiếp tục chọn Chu Lai là một trong những mũi đột phá đưa nền kinh tế phát triển với trọng điểm là sân bay, khu kinh tế mở, hệ thống các KCN kết hợp phát triển du lịch sông Trường Giang. Trong chiến lược phát triển đến 2035, Quảng Nam dồn nguồn lực phát triển khu vực Đông Nam với trung tâm là Khu kinh tế mở Chu Lai (Núi Thành) trở thành khu đô thị kiểu mẫu.

Điều này mở đường cho sự cất cánh của nhiều công trình hạ tầng như đường ven biển, sân bay, cảng biển, kéo theo các dự án bất động sản tạo tiền đề hình thành đại đô thị đông nam Quảng Nam.

Phối cảnh công viên trung tâm đang được triển khai xây dựng.

Trước làn sóng đầu tư bất động sản công nghiệp, dự án Chu Lai Riverside vừa ra mắt thị trường đã đón nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư bất động sản.

Chu Lai Riverside có vị trí đắc địa dọc QL1A, là cửa ngõ Khu kinh tế mở Chu Lai với các KCN lớn. Đây là chính khu đô thị phụ trợ cho các hoạt động công nghiệp, bất động sản đất nền có tính đa dụng như vừa là nơi an cư cho đội ngũ chuyên gia, người lao động các KCN, vừa kinh doanh cơ sở lưu trú, các dịch vụ ăn uống, spa…

Bên cạnh đó, dự án sở hữu mặt tiền sông Trường Giang, phù hợp với chiến lược phát triển du lịch đường sông và các bãi biển khu vực Núi Thành, cùng với lộ trình nâng cấp mở rộng san bay Chu Lai.

Trong bối cảnh bất động sản khu vực trung tâm đang điều chỉnh, tín hiệu tốt của phân khúc bất động sản công nghiệp như Chu Lai Riverside đã tạo cú hích cho thị trường, tạo nên điểm sáng cho bất động sản miền Trung.

