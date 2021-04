Sun Life Việt Nam chi trả 245 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm cho một khách hàng ở Thăng Bình

(QNO) - Ngày 28.4, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam (Sun Life Việt Nam) tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng N.T.H. (thôn 1, xã Bình Triều, Thăng Bình) với số tiền 245 triệu đồng.

Quang cảnh lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Ảnh: T.L

Khi biết thông tin của khách hàng, Sun Life Việt Nam đã cử nhân viên đến thăm và chia buồn với gia đình. Đồng thời nhanh chóng tiến hành các thủ tục để chi trả quyền lợi như đã cam kết của hợp đồng bảo hiểm.

Theo đó, Sun Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm và trao tận tay khách hàng 245 triệu đồng. Với số tiền từ quyền lợi bảo hiểm lần này giúp gia đình khách hàng có thêm khoản kinh phí để trang trải chi phí và phần nào vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Tại buổi lễ chi trả, Văn phòng Sun Life Việt Nam tại Quảng Nam đã giới thiệu đến đông đảo khách hàng một số loại hình bảo hiểm hiện được rất nhiều người quan tâm như SUN - Sống chủ động, SUN - Sống sung túc, Bảo An Khang và những sản phẩm bổ sung với nhiều quyền lợi bảo vệ an toàn tài chính giúp khách hàng chủ động cuộc sống vừa an toàn, vừa khỏe mạnh hơn.

Chỉ tính từ đầu năm 2016 đến hết tháng 3.2021, Sun Life Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 11.500 lượt khách hàng với tổng số tiền gần 132 tỷ đồng. Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm đúng, đủ và nhanh là một trong những ưu tiên của Sun Life Việt Nam để giúp khách hàng có sự an tâm về tài chính khi có sự kiện bảo hiểm.

Với chiến lược khách hàng trọn đời, Sun Life Việt Nam luôn hướng đến mục đích giúp khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, minh bạch là điều khách hàng đặc biệt quan tâm và đây cũng là việc Sun Life luôn nỗ lực để mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, dịch vụ khách hàng tốt nhất.

Được biết, Sun Life Việt Nam hiện có vốn điều lệ lên đến 14.380 tỷ đồng, là một trong những doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất đang hoạt động tại Việt Nam.