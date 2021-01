Tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn

(QNO) - Hệ thống Head Trần Đình Châu vừa phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam và Công an huyện Quế Sơn tổ chức buổi tập huấn kiến thức an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn cho người dân xã Quế Mỹ. Tham dự có ông Trần Đình Ngân - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV TM&DV Trần Đình Châu; ông Lê Xuân Phong - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quế Mỹ.

Người dân được hướng dẫn viên lái xe an toàn của hệ thống Head Trần Đình Châu truyền đạt những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ bằng các hình thức trao đổi, hỏi đáp, những điều cần nhớ, cần thực hiện khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe máy điện, xe đạp, xe đạp điện hoặc đi bộ. Đồng thời gắn các nội dung cơ bản của luật với tình hình thực tế trên địa bàn, các hành vi thường xuyên diễn ra trong quá trình tham gia giao thông…

Buổi tuyên truyền diễn ra sôi nổi, đạt hiệu quả tích cực khi người dân trả lời chính xác các câu hỏi tình huống do ban tổ chức đưa ra. Hệ thống Trần Đình Châu cũng tặng những phần quà như mũ bảo hiểm, ô dù, áo mưa… Buổi tập huấn có ý nghĩa quan trọng giúp người dân nâng cao trình độ hiểu biết về an toàn giao thông và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.