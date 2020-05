Thank you Fund - Quỹ hỗ trợ bệnh nhân chịu tổn thương trong điều trị

(QNO) - Nhằm san sẻ phần nào nỗi đau, mất mát của người bệnh và thân nhân, hằng năm Bệnh viện Đa khoa Gia Đình - Family (Đà Nẵng) tổ chức hoạt động “Thank you day” như lời cảm ơn, tri ân đến tất cả bệnh nhân đã tin tưởng và cảm thông cho nhân viên y tế.

Y bác sĩ ủng hộ Quỹ Thank you Fund nhằm chia sẻ mất mát với người bệnh. Ảnh: V.L

Xảy ra sai sót trong quá trình điều trị là điều không ai mong muốn, nhưng rõ ràng, nghề y là một nghề nghiệp ẩn chứa nhiều nguy cơ. Việc thừa nhận, đối diện với những sai sót giúp bác sĩ và nhân viên y tế không ngừng học hỏi, tiến bộ.

Nhằm san sẻ những rủi ro, mất mát với người bệnh và thân nhân, năm nay hoạt động “Thank you day” được Bệnh viện Đa khoa Gia Đình tổ chức vào ngày 23.5.

Theo Bệnh viện Đa khoa Gia Đình, “Thank you day” được đơn vị xem là ngày để toàn thể nhân viên bệnh viện thẳng thắn nhìn vào những sai sót của mình. Đồng thời qua đó gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất tới những bệnh nhân đã chia sẻ, đồng cảm và thấu hiểu với công việc của đội ngũ y bác sĩ.

Bệnh viện sẽ tổ chức nhiều hoạt động trong ngày này như: toàn thể nhân viên đồng loạt thay avatar trên mạng xã hội để tưởng niệm những người bệnh không may chịu tai biến trong quá trình điều trị; tạm dừng tất cả hoạt động vui chơi giải trí; sử dụng màu chủ đạo đen - trắng trong trang phục nhân viên. Đặc biệt, bệnh viện tổ chức quyên góp Quỹ Thank you Fund.

Thay avatar bằng biểu tượng Thank you day trên mạng xã hội. Ảnh: V.L

Quỹ ra đời nhằm hỗ trợ những bệnh nhân không may mắn chịu tổn thương bởi các tai biến, biến chứng, rủi ro trong quá trình điều trị. Toàn bộ doanh thu từ phiếu khám bệnh của bệnh viện trong “Thank you day” năm nay sẽ được đưa vào quỹ. Ngoài ra, các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế cũng tham gia đóng góp xây dựng quỹ này.

Đây là năm thứ 2 bệnh viện tổ chức hoạt động tri ân. Chương trình không chỉ nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng mà còn giúp toàn thể nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Gia Đình mạnh dạn bước ra khỏi những lối mòn cũ, nhìn thẳng vào những sai lầm để đứng lên. Đặc biệt khuyến khích đội ngũ nhân viên y tế nói lời cảm ơn, tri ân sâu sắc đến bệnh nhân - những người thầy đã trao những bài học, kinh nghiệm thực tế và sâu sát nhất để cẩn trọng hơn, vững chắc tay nghề y khoa của mình; để những sai lầm không xuất hiện, bệnh nhân được an toàn, chăm sóc một cách tốt nhất.