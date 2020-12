Thắp sáng mùa lễ hội cuối năm tại khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana

(QNO) - Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana sẽ đón chào mùa lễ hội với nhiều hoạt động mang lại trải nghiệm độc đáo, từ những khu vực trang trí lung linh đến thiên đường tuyết rơi độc nhất tại Hoiana, tận hưởng các chương trình ưu đãi hấp dẫn đến từ khách sạn và các nhà hàng, cùng nhiều chương trình giải trí tuyệt đỉnh chào đón năm mới 2021.

Dùng bữa trưa và bữa tối nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới với thực đơn đặc biệt và rượu hảo hạng tại Hoiana.

Tới đây, thiên đường nghỉ dưỡng Hoiana – nơi giao thoa của không gian giải trí sôi động, phong cách sống tinh tế, bờ biển tuyệt đẹp và những giá trị văn hóa lâu đời của Việt Nam sẽ cùng du khách khép lại một năm cũ và chào đón năm mới với những trải nghiệm hạnh phúc. Hàng loạt các hoạt động trang trí giáng sinh đầy màu sắc, nhiều ưu đãi đặc biệt về nghỉ dưỡng và ẩm thực tạị khách sạn và các nhà hàng cao cấp, cùng nhiều chương trình giải trí sôi động tại khu nghỉ dưỡng Hoiana sẽ mang đến một hành trình cuối năm đáng nhớ đến từng giây phút và năm mới an lành.

Mùa lễ hội nhiệm màu với vô vàn trải nghiệm độc đáo

Khởi động mùa lễ hội Giáng Sinh 2020 và mừng năm mới tại khu nghỉ dưỡng Hoiana sẽ được bắt đầu bằng vô vàn hoạt động giải trí hấp dẫn với không gian ánh sáng và trang trí đậm sắc màu Giáng sinh. Từ ngày 18/12/2020 đến ngày 01/01/2021, hệ thống trang trí đèn Giáng sinh được thắp sáng những hàng cây phía bên ngoài các khu vực tạo nên một không gian ấm áp để mọi người cùng ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ cùng gia đình và bạn bè. Hòa mình vào những ca khúc Giáng sinh bất hủ và ngắm những ánh đèn lung linh được bật sáng tại khu nghỉ dưỡng Hoiana, thời khắc đón chào mùa lễ hội sẽ càng trở nên ấm áp và an lành.

Khách sạn Hoiana Hotel & Suites mang phong cách truyền thống pha lẫn hơi thở hiện đại.

Không chỉ trang hoàng không gian của khu nghĩ dưỡng với những ánh đèn lung linh, từ ngày 18/12/2020 cho đến năm mới, khách đến với Hoiana sẽ có những trải nghiệm khó quên với Thiên đường tuyết rơi kỳ diệu. Chương trình sẽ được tổ chức trong những ngày cuối tuần từ thứ Sáu đến Chủ Nhật vào các khung giờ 18:00, 19:00 và 20:00 giờ. Đây sẽ là điểm đến tuyệt vời dành cho gia đình để ghi lại những khoảnh khắc ấm áp và hạnh phúc mùa lễ hội năm nay.

Tận hưởng dịch vụ nghỉ dưỡng đỉnh cao mùa lễ hội

Dành riêng cho mùa lễ hội, nhiều gói ưu đãi đặc biệt về nghỉ dưỡng, ẩm thực đã được thiết kế cho du khách như chương trình thưởng thức ẩm thực Festive Dinning của Hoiana Suncity, dịch vụ nghỉ dưỡng và trải nghiệm ẩm thực Festive Staycation của khách sạn Hoiana Hotel and Suites.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 14/12/2020 đến ngày 02/01/2021, thực khách đến với nhà hàng The Garden tại Hoiana Suncity sẽ có cơ hội thưởng thức thực đơn đặc biệt được dành riêng cho dịp Giáng Sinh và Năm mới. Trong một không gian hiện đại, đồ ăn cao cấp và rượu thượng hạng, du khách sẽ thưởng thức bữa tiệc cùng với người thân và gia đình với chi phí từ chỉ từ 1,280,000 đồng một khách*. Ngoài ra, nếu bạn yêu thích sự sôi động và tận hưởng mùa lễ hội theo cách riêng của mình, quán bar Một-Hai-Bar sẽ là điểm đến lý tưởng để thưởng thức ly cocktail đặc biệt trong mùa lễ hội năm nay cùng với bạn bè.

Nhiều lựa chọn ẩm thực hoành tráng mùa lễ hội tại Hoiana dành cho cả gia đình.

Ngoài ra, khách sạn Hoiana Hotel & Suites cũng sẽ giới thiệu nhiều chương trình trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn trong mùa Lễ hệi này. Tại nhà hàng The Edge, thực đơn được thiết kế riêng trong ngày Giáng sinh và Năm mới sẽ có nhiều lựa chọn đa dạng dành cho thực khách. Từ Tiệc tối đêm Giáng Sinh (Christmas Eve Dinner), Bữa trưa Giáng sinh (Christmas Day Brunch) đến Tiệc Tối Đêm Giao Thừa (New Year’s Eve Dinner), Bữa trưa Năm Mới (New Year Day Brunch) sẽ là những lựa chọn tuyệt vời dành cho gia đình và bạn bè, cùng chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trong một không gian tiệc ấm cúng và sang trọng. Với các món ăn được chế biến cầu kỳ và rượu thượng hạng, các set thực đơn này có giá chỉ từ 988,000** đồng/ một khách (đối với các Bữa tiệc trưa) và 2,288,000** đồng / một khách (cho các Bữa tiệc tối).

Phòng nghỉ hướng biển và Cù Lao Chàm tại khách sạn Hoiana Hotel & Suites.

Để tận hưởng toàn vẹn các trải nghiệm tại Hoiana, du khách có thể đặt gói Festive Staycation bao gồm phòng ở kết hợp trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp và dịch vụ ẩm thực độc đáo tại khách sạn Hoiana Hotel and Suites. Với giá phòng từ 7,285,000 đồng ++ cho 2 đêm*, bao gồm bữa sáng hàng ngày cho hai người, ưu đãi ẩm thực trị giá 1,000,000 đồng ** tại nhà hàng The Terrace hoặc nhà hàng The Edge và dịch vụ đưa đón 2 chiều miễn phí từ Đà Nẵng hoặc Hội An. Chương trình kéo dài từ ngày 04/12/2020 đến 15/03/2020.

Đón chào năm mới rực rỡ sắc màu và nhiều may mắn

Không chỉ mang đến không khí lễ hội đầy cảm xúc, du khách đến với Hoiana sẽ có cơ hội tham dự chương trình Bốc Thăm May Mắn với giải thưởng Đặc biệt trị giá hơn 35.000.000 đồng ** và nhiều phần quà giá trị khác: gói nghỉ dưỡng sang trọng tại khách sạn đẳng cấp quốc tế; lượt chơi golf tại “Sân Golf Mới Tốt Nhất Thế Giới” Hoiana Shores Golf Club; hàng trăm phiếu quà tặng dịch vụ ẩm thực và những quà tặng hấp dẫn khác. Lễ bốc thăm và công bố kết quả sẽ diễn ra vào 20:00 ngày 03/01/2021.

Tận hưởng những món ngon mùa lễ hội tại Hoiana.

Với mục tiêu trở thành điểm đến giải trí hấp dẫn và phong cách hàng đầu Việt Nam, khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm của sự khác biệt trong mùa lễ hội năm nay. Một kỳ nghỉ sang trọng và ấm áp ngay tại khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana sẽ là món quà lý tưởng cho gia đình và bạn bè, để cùng bên nhau tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc, nạp thêm năng lượng cho năm mới.

Xem thêm thông tin tại www.hoiana.com/vn

* Giá trên chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế giá trị gia tăng.

** Điều khoản và điều kiện áp dụng

