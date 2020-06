Thực cảnh Ký ức Hội An, bừng sáng ngày diễn lại

(QNO) - Chương trình nghệ thuật thực cảnh Ký ức Hội An thực sự bừng sáng trở lại từ ngày 1.6 khi lần đầu tiên biểu diễn 2 suất trong một đêm nhằm đáp ứng tình yêu của du khách về văn hóa, lịch sử Faifo - Hội An 400 năm.

Khán đài 3.300 chỗ của chương trình thực cảnh Ký ức Hội An không còn chỗ trống với 2 suất diễn chỉ trong một đêm.

Ai cũng có riêng mình một ký ức đẹp về một thời thơ bé. Và nếu được một chuyến xe để trở về tuổi thơ cho con cái mình, bạn mong muốn điều gì nhất? Công viên Ấn tượng Hội An và show diễn thực cảnh Ký ức Hội An đã bừng sáng, làm nức lòng nhiều bậc phụ huynh và con trẻ.

Tất cả vì du khách

Một sự bùng nổ chưa từng có với Công viên Ấn tượng Hội An và chương trình nghệ thuật thực cảnh Ký ức Hội An khi trở lại hoạt động sau một thời gian tạm ngừng để phòng tránh dịch Covid-19. Với khán đài hơn 3.300 chỗ, lần đầu tiên chương trình Ký ức Hội An đã có 2 suất diễn liên tục trong một đêm phục vụ khán giả.

Đến từ TP.Hồ Chí Minh, bạn Thảo Phương đã thực sự xúc động với không khí tại đây. Thảo cho biết: “Tôi đã tới Hội An cả chục lần, thân quen từng con đường nhỏ, ngõ nhỏ, từng bức tường vàng đặc trưng. Nhưng hơn hết là tình yêu với văn hóa, con người Hội An nồng hậu mến khách với lịch sử của một vùng đất có sự hội nhập từ mấy trăm năm trước. Tất cả như đều phảng phất trong kiến trúc, hoạt động của Công viên Ấn tượng Hội An, đặc biệt là show diễn Ký ức Hội An. Tôi đã xem 3 lần, lần nào cũng rưng rưng. Chất lượng nghệ thuật, âm thanh ánh sáng ngày càng tuyệt vời”.

Còn anh Phạm Xuân ở Hà Nội, thì luôn nói cảm ơn khi chúng tôi trò chuyện. “Dù đại dịch Covid-19 vẫn còn nguy hiểm ở đâu đó, nhưng Việt Nam mình đã làm rất tốt để những nơi như Hội An an toàn. Xin cảm ơn tất cả. Thông qua nghệ thuật thực cảnh của show diễn Ký ức Hội An đã giúp chúng tôi tìm hiểu, trải nghiệm chiều sâu văn hóa của đô thị cổ đặc biệt này. Các bạn làm được những thứ khó có nơi nào sánh bằng. Xin cảm ơn, tôi sẽ trở lại đây” - anh Xuân nói.

Dù khá mệt nhọc sau khi hoạt động hết công suất ở Công viên từ 15h chiều trước cái nắng nóng của tháng Sáu, nhưng khi nhận được thông tin diễn tiếp, tập thể diễn viên, nghệ sĩ của Nhà hát Ký ức Hội An đã bừng lên sự say mê và cống hiến.

Diễn viên Trần Hằng - cô gái áo dài bên khung cửi luôn tỏa sáng vào cuối show diễn - hình ảnh đặc biệt trong chương trình thực cảnh Ký ức Hội An.

Diễn viên Trần Hằng lần đầu tiên ngồi ở vị trí cô gái áo dài khung cửi hơn 3 tiếng rưỡi liên tục. “Khi nhận được chỉ đạo, tôi chỉ kịp nghĩ, du khách còn thì biểu diễn chứ nói gì tới cả 2 suất diễn đều lấp đầy khán đài như vậy. Cảm giác này tuyệt vời lắm. Thế nên, dù rất mệt, nhưng với sự nhiệt tình của tuổi trẻ, sự chuyên nghiệp nên cố gắng hoàn thành nhiệm vụ vào ngày đặc biệt này. Tôi cảm ơn khán giả và mong được tiếp tục ủng hộ” - diễn viên Trần Hằng bày tỏ.

Những con số ấn tượng

Theo bà Vũ Thị Phương - Tổng Giám đốc Gami Hospitality, đơn vị quản lý - vận hành Công viên Ấn tượng Hội An, ngày mở cửa trở lại từ 1.6 đã thu hút hơn 10.000 du khách, trong đó xem show diễn Ký ức Hội An là khoảng 6.500 du khách.

“Những con số thực sự ấn tượng. Chúng tôi đã chủ động các phương án đón tiếp du khách nhưng thực sự quá bất ngờ với tình yêu của mọi người với Hội An nói chung và Ký ức Hội An nói riêng. Việc diễn 2 suất trong một đêm là chưa từng có sau 2 năm hoạt động của chúng tôi. Có lẽ, bằng tình yêu Hội An, sự đầu tư sản phẩm du lịch khác biệt, có giá trị trải nghiệm cao đã góp phần bảo vệ giá trị văn hóa bản địa hiệu quả. Nhất là sau đại dịch Covid-19, mọi thứ đang thay đổi, nhưng những giá trị cộng đồng và sứ mệnh đưa văn hóa Việt đi ra toàn cầu của Ký ức Hội An vẫn không thay đổi” - bà Phương nói.

Bà Phương cũng gửi lời cảm ơn tới những du khách với một số phiền hà khi phải chờ đợi tới suất diễn thứ 2. Mong rằng, với sự tận tâm trong phục vụ, sự chuyên nghiệp trong biểu diễn cộng với tình yêu Hội An của từng du khách sẽ khiến cho Công viên Ấn tượng Hội An, show diễn Ký ức Hội An ngày càng vững tin hơn trên sứ mệnh đưa giá trị di sản, văn hóa bản địa Hội An, văn hóa Việt Nam đi xa hơn ra thế giới.

Công viên Ấn tượng Hội An bừng sáng trở lại với chương trình nghệ thuật thực cảnh Ký Ức Hội An - đưa khán giả xuyên không về quá khứ của đô thị cố 400 năm.

Có thể thấy, Hội An đã thực sự an toàn. Và Công viên Ấn tượng Hội An với chương trình biểu diễn thực cảnh đẳng cấp thế giới Ký ức Hội An đã trở lại với nhiều sự khác biệt, kỳ vọng góp phần định vị, làm tươi mới thị trường du lịch miền Trung khi đã bị sụt giảm lớn trong thời gian dịch bệnh diễn ra.