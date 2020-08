Thưởng thức bánh trung thu vị “phở chọc trời” trứ danh tại “khách sạn bên sông hàng đầu châu Á”

(QNO) - Thực khách có thể thưởng thức hương vị “phở chọc trời” lừng danh ngay trong… hộp bánh trung thu của khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81. Thịt bò Wagyu nhập khẩu từ Nhật, đuôi, nạm và xương bò Úc hòa quyện cùng 4 loại thảo mộc đặc biệt… chắt lọc tinh túy sau 55 giờ chế biến tạo nên vị bánh đoàn viên khó quên, mang đến phong cách thưởng thức ẩm thực thượng hạng đầy tinh tế.

53 giờ tinh luyện và 100 lần thử nghiệm để tạo nên “cực phẩm” “bánh trung thu chọc trời”

Lấy chủ đề “Phượng Gấm Hoàng Kim”, Vinpearl Luxury Lanmark 81 sáng tạo 7 loại bánh trung thu hoàn toàn mới lạ, trong đó đặc biệt nhất vị nhân tinh chế từ công thức “phở chọc trời” lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Gắn liền với món ăn trứ danh mang thương hiệu khách sạn cao nhất Đông Nam Á, bánh làm từ các nguyên liệu thượng hạng nổi tiếng như xương bò Úc, bò Wagyu xuất xứ từ Nhật Bản, với chi phí đắt đỏ bậc nhất với giá 3-7 triệu đồng/kg, thậm chí lên tới hàng chục triệu đồng…

Để cô đọng tất cả tinh túy và hương vị tuyệt hảo này vào mỗi chiếc “bánh trung thu chọc trời”, các nghệ nhân bếp phải thật sự cầu kỳ, tỉ mỉ trong từng công đoạn. Theo ông Lê Trung – Tổng Bếp trưởng khách sạn, phần chuẩn bị nhân là quan trọng và công phu nhất trong tất cả các khâu làm nên loại bánh độc nhất này. Thịt bò hảo hạng được hầm với lửa nhỏ cùng thảo mộc trong 48 tiếng để những lớp mỡ tan chảy, thớ thịt mềm mại.

Tiếp sau đó, công đoạn cô đặc nhân kéo dài 5 tiếng cho đến khi thịt bò thật khô ráo nhưng vẫn giữ được độ mềm và sự ngọt thơm hoàn hảo trước khi được phối trộn cùng những nguyên liệu của nhân bánh theo “công thức bí truyền” của khách sạn. Bên cạnh đó, trứng để muối cũng được lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng, dày lòng đỏ, ủ trong bình gốm 3-5 tuần. Lòng đỏ trứng sau khi muối được rửa bằng rượu hoa hồng nên sở hữu màu đỏ rực, căng bóng. Nhân bánh thành phẩm vừa thơm, béo của thịt bò, vừa hòa quyện với thảo mộc, béo bùi dậy vị của trứng muối… làm dậy lên hương vị nổi tiếng của món phở trứ danh trong mỗi chiếc bánh.

Được biết, để có được vị bánh hoàn hảo có một không hai này, các đầu bếp đã phải dày công tìm tòi và trải qua gần 100 lần thử nghiệm. Để mỗi chiếc “bánh trung thu chọc trời” xứng danh “cực phẩm”, phần khuôn, bột, kỹ năng nặn bánh, nướng… được các đầu bếp có kinh nghiệm gần 20 năm tại các khách sạn 5 sao thực hiện.

Tinh vị bánh trung thu tươi “Phượng Gấm Hoàng Kim”

Sự cầu kỳ khi làm bánh Trung thu càng nhân lên gấp bội khi tất cả các công đoạn đều được đầu tư thủ công, cho ra đời những mẻ bánh tươi đặc biệt. Mỗi chiếc bánh ra lò tỏa mùi thơm khó cưỡng từ hương bò, lớp trứng vàng ươm, lớp vỏ mỏng chín vàng, thơm lừng mùi bơ, đường vân sắc nét, mịn đều. Khi thưởng thức, thực khách ngay lập tức cảm nhận được nhân bánh “tan nhanh”, dần dần càng cảm nhận được độ đậm đà, béo ngon của bò Wagyu, vương vấn vị ngọt hậu đến tận phần cuối cùng của mỗi chiếc bánh.

Bên cạnh đặc sản “bánh trung thu chọc trời”, Vinpearl Luxury Landmark 81 còn ra mắt những vị bánh sáng tạo từ sản vật tinh túy của bốn phương. Nếu vị Gà quay vi cá yến xào là sự giao thoa tài tình của ba 3 nguyên liệu “vương giả” đúng như tên gọi; thì Sò điệp Hokkaido sánh đôi hoàn hảo với nước sốt Hong Kong xa xỉ, jampong thượng hạng, và rượu Cognac trong bánh Sò điệp XO khiến biết bao thực khách say đắm.

Các loại bánh nhân Hạt sen cafe chồn, Đậu xanh hạt chia, Mè đen và Lá dứa hạt thông là sự hoà quyện tinh tế của những hương vị đặc sắc. Thực khách có thể đón một mùa đoàn viên trọn vẹn với vị ngọt thanh, bùi bùi của hạt sen quyện vị đắng café, hay sự mộc mạc, béo mềm của đậu xanh, mè đen, thơm lừng lá dứa, hạt thông lại thêm chút mặn mà quyến rũ vị giác của trứng muối… Chỉ cần soạn thêm ấm trà nóng, ngồi bên nhau chia sẻ những kỷ niệm xa xưa, đêm trăng rằm tháng Tám trở nên ý nghĩa và đầm ấm hơn bao giờ hết.

Không chỉ tạo dấu ấn xuất sắc với các hương vị đặc biệt như “bánh trung thu chọc trời”, mỗi hộp bánh còn thể hiện đẳng cấp thượng lưu độc nhất bên cạnh sứ mệnh tôn vinh văn hóa truyền thống. Hình ảnh Phượng hoàng thêu tay 3D trên mỗi vỏ hộp do chính tay các nghệ nhân từ làng nghề Đông Cứu - nơi chuyên may long bào, lễ phục cho vua quan thời xưa tạo tác.

Thiết kế vỏ hộp mang màu vàng và đỏ đặc trưng càng làm tôn lên vẻ đẹp cung đình của món quà đoàn viên, gửi gắm những lời chúc phúc đầy ý nghĩa dành tặng người thân, đối tác và bạn bè. Cụ thể, Vinpearl Luxury Landmark 81 mang đến mong ước cuộc sống bình an, an vui, tự tại, không ưu phiền trong hộp bánh An Nhiên; cầu chúc cho sự hưng thịnh, rực rỡ với món quà Phồn Hoa và tâm điểm Hoàng Kim gói trọn sự phồn thịnh, quyền quý dành cho người nhận.