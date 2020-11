Trải nghiệm kỳ nghỉ "siêu đã" với "giá không tưởng" ở Vinpearl Hội An

(QNO) - Sử dụng siêu ưu đãi Black Friday, du khách chỉ cần thanh toán từ 4.800.000 đồng/đêm và được hoàn lại 100% để mua thêm trải nghiệm: ẩm thực tinh hoa năm châu, vui chơi giải trí công viên chủ đề VinWonders và River Safari độc đáo, chơi golf cùng nhiều “đặc quyền” cực xịn...

Nghỉ dưỡng 5 sao và trải nghiệm đa sắc trên “con đường văn hóa”

Từ nay đến 30/11/2020, khi đặt phòng Vinpearl Hội An và nhập mã FRIDAY100 trên website www.vinpearl.com và nhập mã FRIDAY100A khi đặt phòng qua ứng dụng Vinpearl Experience, du khách sẽ được “ở miễn phí” nhờ chính sách hoàn 100% chi phí đã thanh toán. Toàn bộ giá trị kỳ nghỉ sẽ trở thành tấm thẻ tín dụng tại chỗ (hotel credit) để du khách chi trả các dịch vụ ẩm thực, spa, vui chơi giải trí, thể thao, tham quan hay đón tiễn sân bay... trong suốt kỳ nghỉ.

Với ưu đãi có 1-0-2 này, du khách có thể tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ tại thiên đường nghỉ dưỡng mang âm hưởng Địa Trung Hải nằm an hòa bên bờ biển Cửa Đại - Vinpearl Resort & Spa Hội An với giá từ 3.460.000 đồng/đêm. Nếu chọn Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, chỉ với chi phí từ 4.800.000 đồng/đêm, một gia đình nhỏ gồm hai người lớn và hai trẻ em dưới 4 tuổi sẽ thỏa sức chuyển đổi tín dụng để mua thêm trải nghiệm ẩm thực, công viên chủ đề VinWonders, chơi golf, thể thao biển… Thời gian lưu trú áp dụng cho các đặt phòng trong chương trình Black Friday của Vinpearl kéo dài đến ngày 31/03/2021, phù hợp với các kế hoạch kỳ nghỉ Giáng sinh, Năm mới hay đón Tết Âm lịch ngay trên vùng di sản.

Với tấm vé quyền năng Black Friday, du khách hoàn toàn có thể trải nghiệm ẩm thực và vui chơi giải trí đặc sắc hiếm nơi nào có được. “Thiên đường đặc sản” của phố Cổ Hội An sẽ được tái hiện hoàn hảo với đẳng cấp và hương vị thăng hóa với mì Quảng, cao lầu phiên bản Vinpearl ở nhà hàng An, tinh hoa các món Á – Âu và tiệc hải sản tại Lantern,…

Các đấng sinh thành có thể sử dụng giá trị kì nghỉ được tặng để tự thưởng cho bản thân những liệu trình massage thư giãn tại hệ thống Akoya Spa; hay thử sức với những cú swing tại sân Vinpearl Golf Nam Hội An với địa hình độc đáo, đầy thử thách và thảm thực vật phong phú. Con trẻ có cả thế giới riêng để khám phá và tìm hiểu không gian văn hóa độc đáo được tái hiện tại đây.

Khám phá di sản văn hóa cùng ưu đãi “có 1 không 2”

Thế giới giải trí đa sắc màu tại VinWonders Nam Hội An, trong đó, Đảo Văn Hóa Dân Gian là điểm nhấn ấn tượng đậm tính giáo dục. Những làng nghề và không gian văn hóa ba miền đặc biệt thu hút các gia đình cùng nhau làm đồ gốm, điêu khắc gỗ hay tận mắt chứng kiến các công đoạn dệt lụa truyền thống.

Chưa hết, du khách còn có thể thỏa thích chiêm ngưỡng những màn biểu diễn nghệ thuật chân thực như hát chầu văn, hát quan họ, hay đặc biệt là show diễn “Về Bến”, tái hiện sống động đời sống lao động của những người ngư dân Việt Nam. Không gian đầy hoài niệm, đậm chất văn hóa nơi đây được ví như một “siêu studio” đẹp từ mọi góc nhìn cho du khách đến khám phá, hoặc đơn giản là lưu giữ khoảnh khắc và check-in trên mạnh xã hội để khoe cảnh đẹp, con người... với bạn bè bốn phương.

Tại River Safari, cả gia đình có thể thảnh thơi du ngoạn trên sông, trải nghiệm sống giữa lòng thiên nhiên hoang dã và làm bạn với muôn loài chim nước đáng yêu, linh trưởng, các loài móng guốc, vương quốc 12 loài vẹt rực rỡ sắc màu… Thánh địa của đại gia đình các “chúa tể” như hổ Belgan, sư tử châu Phi… hứa hẹn sẽ là trải nghiệm đặc biệt sống động cho các du khách nhí.

Những thượng khách sành điệu có thể chinh phục môn thể thao quý tộc golf; hay tham gia những lớp học pha chế hay nấu ăn ngay tại khu nghỉ dưỡng. Những hoạt động được thiết kế phù hợp cho mọi thành iên trong gia đình hứa hẹn một không gian gắn kết và đoàn viên ấm áp mùa lễ hội. Bố mẹ, ông bà được nghỉ ngơi, thư giãn, con trẻ có cả một bầu trời riêng để khám phá và trải nghiệm… và cùng tận hưởng một kỳ nghỉ trong mơ trọn vẹn trong mùa lễ hội này.

Tuần lễ Black Friday Vinpearl: “ở miễn phí; tặng trải nghiệm hết ý” Chương trình ưu đãi “Black Friday” được Vinpearl áp dụng trong 6 ngày từ 25/11/2020 đến 30/11/2020. Khi đặt phòng qua website www.vinpearltravel.vn, combo 3 ngày 2 đêm nghỉ dưỡng đã bao gồm vé khứ hồi của các hãng hàng không nội địa cùng nhiều lựa chọn ẩm thực, ưu đãi vui chơi giải trí lên đến 40% sau khi nhập mã FRIDAY250 Quý khách được giảm thêm 250.000đ/voucher giá chỉ còn từ 2.240.000 đồng/người tại Vinpearl Hội An, 2.400.000 đồng/người tại Vinpearl Nha Trang và từ 2.569.000 đồng/người tại Vinpearl Phú Quốc. Vinpearl Travel cũng giúp du khách thiết kế tour riêng bằng gói bán vé máy bay và voucher nghỉ dưỡng riêng biệt, tự chọn và tặng kèm đặc quyền nâng hạng phòng miễn phí. Du khách đặt phòng tại website www.vinpearl.com hay www.vinpearltravel.vn, tham khảo thêm thông tin tại Fanpage: www.facebook.com/Vinpearl/ hay gọi hotline 1900 1901 để giải đáp thắc mắc và tư vấn hỗ trợ đặt phòng.