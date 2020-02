Vietjet Air mở đường bay mới Đà Nẵng - New Delhi

(QNO) - Vào đầu tháng 12.2019 Vietjet Air trở thành hãng hàng không đầu tiên mở 2 đường bay thẳng từ Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đến thủ đô New Delhi (Ấn Độ); trong tháng 5 năm nay sẽ có thêm đường bay mới Đà Nẵng - New Delhi.

Máy bay của Hãng hàng không Vietjet. Ảnh do Vietjet cung cấp

Đại diện Vietjet Air cho biết, tiếp tục thực hiện mở rộng mạng đường bay, Vietjet sẽ khai thác thêm đường bay mới từ Đà Nẵng đi New Delhi trong năm 2020. Ấn Độ là quốc gia nổi tiếng bởi phong cách văn hóa, tôn giáo, ẩm thực và du lịch đa dạng, nhiều màu sắc. Không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên phong phú, hùng vĩ, Ấn Độ còn thu hút du khách bằng nhiều công trình lịch sử ấn tượng, được công nhận là di sản thế giới, tín ngưỡng hành hương về Bồ Đề Tràng mà ai cũng muốn một lần được tới trong đời.

Kế hoạch cụ thể, đường bay mới Đà Nẵng - New Delhi sẽ bắt đầu từ ngày 14.5.2020 với tần suất 5 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, Tư, Năm, Sáu và Chủ nhật, bằng máy bay mới A320/A321. Theo đó, chuyến bay sẽ khởi hành từ sân bay Đà Nẵng lúc 18 giờ 15 đến sân bay New Delhi vào lúc 21 giờ 30 (theo giờ địa phương). Chiều ngược lại, sẽ cất cánh từ New Delhi lúc 22 giờ 50 và tới Đà Nẵng lúc 5 giờ 20.

Nhân viên Vietjet niềm nở, ân cần và chu đáo phục vụ khách trên chuyến bay Hà Nội - New Delhi. Ảnh do Vietjet cung cấp

Như vậy, những người Việt Nam muốn có chuyến hành hương Ấn Độ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều với sự xuất hiện của 3 đường bay thẳng từ Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng của Hãng hàng không Vietjet. Từ nay, chỉ cần một cú click chuột tại website www.vietjetair.com hoặc ứng dụng điện thoại Vietjet Air, bạn có thể chạm tay đến vạn điều mê hoặc của xứ Ấn. Không chần chừ thêm nữa, bạn hãy đặt vé và trở thành những người đầu tiên khám phá vùng đất này.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ Văn phòng miền Trung qua số điện thoại 02363.692.661 hoặc truy cập địa chỉ www.vietjetair.com.