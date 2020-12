Vinpearl Golf đồng hành cùng CNN quảng bá du lịch Việt Nam

(QNO) - Những hình ảnh của hệ thống sân gôn IMG qui mô bậc nhất Việt Nam vừa ra mắt hàng triệu khán giả toàn cầu của kênh truyền hình nổi tiếng thế giới CNN. Phát sóng cùng video quảng bá về gôn "Why not Vietnam?" do Tổng cục Du lịch Việt Nam hợp tác với CNN, Vinpearl Golf tự hào góp phần mang đến cho du khách thế giới hình ảnh mới mẻ về một “thiên đường” mới của môn thể thao quý tộc trải dài trên khắp dải đất hình chữ S.

Xen kẽ giữa các hiệp đấu gay cấn trong trận thứ 3 của giải gôn từ thiện The Match với sự góp mặt của những gôn thủ nổi tiếng như Phil Mickelson, Charles Barkley, Stephen Curry, Peyton Manning, video quảng cáo 30 giây giới thiệu những hình ảnh đẹp nhất của hệ thống sân Vinpearl Golf được phát sóng liên tục. Mở màn bằng cú vung gậy đầy điệu nghệ của gôn thủ đưa bóng bay xa mở ra toàn cảnh mặt cỏ xanh mướt hướng đến khu rừng nguyên sinh, cùng hệ thống hồ nước, hố cát tô điểm… tạo ra một bức tranh tuyệt mỹ.

Toạ lạc tại những điểm du lịch hấp dẫn, hệ thống sân gôn đạt tiêu chuẩn quốc tế Vinpearl Golf đã và đang là điểm đến hàng đầu được nhiều gôn thủ trong và ngoài nước tìm đến để để giao lưu, tranh tài tại các giải đấu đẳng cấp chuyên nghiệp. 4 sân gôn Vinpearl tại quần thể du lịch – nghỉ dưỡng Nha Trang, Phú Quốc, Nam Hội An và thành phố cảng Hải Phòng đều ghi dấu ấn nhờ tư vấn thiết kế từ đơn vị nổi tiếng thế giới IMG Worldwide, sở hữu nét độc đáo trên địa hình đặc trưng, lôi cuốn người chơi bằng những thử thách phong phú từ 18 đến 36 hố kết hợp phong cảnh kỳ vĩ của danh thắng Việt Nam.

Vinpearl Golf Nha Trang đi vào hoạt động từ 2011, toạ lạc trên đảo Hòn Tre xinh đẹp, thuộc vịnh Nha Trang – một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới, địa hình và phong cảnh hữu tình, nên thơ hướng ra đại dương bao la khiến gôn thủ không khỏi choáng ngợp. Với chiều dài 6787 dặm trên tổng diện tích 182 ha, kiệt tác sân gôn 18 hố, tiêu chuẩn 71 là sân gôn trên đảo đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Vinpearl Golf Phú Quốc nằm giữa cánh rừng nguyên sinh yên bình, được vinh danh là sân gôn có cảnh quan tự nhiên đẹp nhất Việt Nam cùng ưu đãi khí hậu mát mẻ, ôn hoà, khiến cuộc chơi thêm thăng hoa. Tận dụng ưu thế địa hình, IMG Worldwide đã tạo nên một sân gôn 18 hố gôn chuẩn quốc tế trên đảo đầu tiên với nhiều thử thách bất ngờ. Vung gậy tại đây, gôn thủ có thể cảm nhận rõ vẻ đẹp của những đường fairway gợn sóng nhấp nhô, tô điểm bởi cảnh quan như tranh vẽ.

Nằm liền kề khu nghỉ dưỡng 5 sao Vinpearl, Vinpearl Golf Nam Hội An là một trong những sân gôn tiêu biểu của vùng duyên hải miền Trung, được sắp xếp khéo léo giữa các hố ngắn và dài xen kẽ nhau, tạo cho gôn thủ cảm giác thú vị và không nhàm chán. Sở hữu bẫy cát lớn nhất Việt Nam, sân gôn này mang đến khởi đầu đầy thách thức nhưng không kém phần thú vị.

Vinpearl Golf Hải Phòng sở hữu hai sân gôn riêng biệt với 18 hố gôn sân hồ mang phong cách khu nghỉ dưỡng và 18 hố gôn sân đầm lầy được mệnh danh “chuyên gia nhồi bóng” được thiết kế đặc biệt. Mang hình ảnh của thành phố cảng sôi động và hiện đại, Vinpearl Golf tọa lạc tại thành phố hoa phượng đỏ sẽ thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của gôn thủ với những cú swing hướng về cảng Đình Vũ hay về hướng thành phố Hải Phòng nhộn nhịp.

Bên cạnh địa thế tọa lạc giữa những cảnh sắc thiên nhiên, thiết kế đẳng cấp quốc tế của Vinpearl Golf thực sự mang đến nhiều lựa chọn giúp các tay gôn kỳ cựu chinh phục thử thách, khẳng định vị thế bản thân thông qua chuỗi các sự kiện, giải đấu uy tín với chất lượng chuyên môn cao, tầm cỡ quốc tế, giao lưu, tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho đến những trải nghiệm nhẹ nhàng cho những người mới bắt đầu. Các sân gôn của Vinpearl còn sở hữu trang thiết bị và tiện nghi cao cấp, dịch vụ chăm sóc khách hàng hàng đầu tự hào phong cách Á Đông.

Không chỉ giới thiệu những hình ảnh sân cỏ của 4 sân gôn, gôn thủ chuyên nghiệp, video Vinpearl Golf còn mang đến chuỗi trải nghiệm bất tận, giúp gắn kết gia đình nhờ hệ sinh thái nghỉ dưỡng trọn vẹn của Vinpearl từ khách sạn, biệt thự biển đến vui chơi, giải trí, thể thao, công viên chủ đề, công viên chăm sóc và bảo tồn động vật hoang dã, hội nghị - sự kiện… Với thông điệp “Hội tụ tất cả trải nghiệm tuyệt vời”, video còn giới thiệu hành trình trải nghiệm bất tận tại những điểm đến “tất cả trong một” (all-in-one) được nâng tầm đẳng cấp quốc tế tại Nha Trang, Phú Quốc, Nam Hội An, giới thiệu đến du khách quốc tế về một Việt Nam hiện đại, tươi mới.