Công an xã Chà Vàl cần nêu cao tinh thần "vì nhân dân phục vụ"

(QNO) - Trong quá trình công tác, công an chính quy tại các xã biên giới Nam Giang cần phát huy vai trò nòng cốt, xứng đáng lực lượng tiên phong trong giữ gìn an ninh trật tự, phối hợp bảo vệ an ninh biên giới...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và lãnh đạo Công an tỉnh đến thăm, động viên Công an xã Chà Vàl (Nam Giang). Ảnh: A.N

Sáng nay 16.5, nhân chuyến công tác tại các xã biên giới Nam Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ công an chính quy xã Chà Vàl. Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo về hoạt động và các nhiệm vụ công tác của lực lượng Công an xã Chà Vàl, đồng chí Lê Văn Dũng đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của lực lượng công an chính quy tại địa phương. Đồng thời nhấn mạnh, qua báo cáo có thể nhận thấy, lực lượng Công an xã Chà Vàl đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quản lý.

Đồng chí Lê Văn Dũng trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: A.N

Bên cạnh triển khai tốt các nhiệm vụ được giao, lực lượng này sau khi về cơ sở đã nhanh chóng đi vào hoạt động một cách có nền nếp và đạt hiệu quả cao. Mặc dù khối lượng công việc nhiều, song mỗi cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực hết mình, cùng góp sức cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Hoan nghênh tinh thần làm việc chăm chỉ, đầy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Chà Vàl, đồng chí Lê Văn Dũng lưu ý thời gian tới, bên cạnh tiếp tục vượt qua khó khăn, ra sức thi đua lập thành tích, đơn vị cần xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, bám sát nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao phó, nêu cao tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Trước điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị Công an tỉnh cần xây dựng kế hoạch, đề xuất với Bộ Công an để sớm giải quyết, giúp cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác.

“Về lâu dài, cùng với Trung ương, tỉnh sẽ có dự án bài bản, đáp ứng điều kiện ăn ở cho lực lượng công an chính quy về xã, trong đó ưu tiên các xã biên giới. Thời gian tới, tôi đề nghị công an các xã biên giới cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng và các lực lượng khác trên địa bàn làm tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, cùng góp sức cho nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 một cách an toàn” - đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Công an xã Chà Vàl nhận quà động viên từ Giám đốc Công an tỉnh - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng. Ảnh: A.N

Dịp này, đồng chí Lê Văn Dũng và Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Công an xã Chà Vàl thời gian qua đã có nhiều hoạt động kiểm soát tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới.