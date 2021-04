15 xã triển khai thí điểm chuyển đổi số

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 2004 về thí điểm triển khai chuyển đổi số cấp xã.

Theo đó, năm 2021 có 15 xã được triển khai thí điểm chuyển đổi số với những nội dung chính: xây dựng hạ tầng số; triển khai các ứng dụng phục vụ xây dựng chính quyền số; thiết lập kênh giao tiếp giữa xã và người dân; triển khai ứng dụng Smart Quảng Nam; thiết lập kênh giao tiếp chính thức trên các mạng xã hội của Việt Nam; triển khai hệ thống truyền thanh thông minh; triển khai Hệ sinh thái hành chính công - công dân số... Lộ trình từ năm 2021-2030 sẽ triển khai trên địa bàn 46 xã.

Mục tiêu của việc thí điểm triển khai chuyển đổi số cấp xã nhằm tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền; hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an toàn, an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.