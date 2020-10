Đưa vào hoạt động Trung tâm Điều hành thông minh: Nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số

Sau thời gian ngắn chuẩn bị, sáng qua 1.10, UBND tỉnh chính thức khai trương Trung tâm Điều hành thông minh Quảng Nam (IOC Quảng Nam).

Các đại biểu tham dự và thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm IOC Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH

Lễ khai trương được tổ chức trực tuyến với sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo Tập đoàn VNPT, các sở, ban ngành và 18 điểm cầu cấp huyện, 77 điểm cầu cấp xã.

Kho dữ liệu quan trọng

Trung tâm IOC do Sở TT-TT chủ trì, phối hợp với VNPT Quảng Nam và các đơn vị triển khai thực hiện. Khi đi vào hoạt động, IOC là nơi tổng hợp, chỉ huy, điều hành toàn bộ các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu, phân tích, xử lý, đưa ra các báo cáo, quyết định và chỉ huy các hoạt động của tỉnh, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tỉnh trên tất cả lĩnh vực.

Trung tâm cũng là nơi tương tác giữa chính quyền với người dân qua nền tảng công nghệ nhằm nắm bắt, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị, góp ý trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Hệ thống Trung tâm IOC gồm 10 hợp phần. Đến nay triển khai hoàn thành 8 hợp phần, gồm: hợp phần giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội, y tế, GD-ĐT, hiệu quả hoạt động của chính quyền, phản ánh hiện trường và kiến nghị người dân, an toàn thông tin trên môi trường mạng, an ninh trật tự và an toàn giao thông, hoạt động của các tàu cá. Hợp phần giám sát điều hành lĩnh vực du lịch và TN-MT sẽ được triển khai trong giai đoạn 2.

Việc xây dựng các trung tâm IOC là một trong những giải pháp trọng tâm, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia từ cấp Chính phủ xuống tới các bộ ngành, địa phương. Phát biểu khai trương IOC Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, IOC là hạ tầng “mềm”, giúp ích, phục vụ cho sự chỉ đạo điều hành công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phục vụ cho quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, hướng đến chính quyền thông minh ở Quảng Nam.

Ông Phạm Đức Long - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho rằng, IOC là kho tài nguyên dữ liệu vô tận, cung cấp đầy đủ thông tin để lãnh đạo trung ương, địa phương ra các quyết sách chỉ đạo, điều hành đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính cũng như các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

“Thời gian đến, tỉnh cần nhanh chóng hoàn thiện, cập nhật dữ liệu chính xác, liên thông từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã. VNPT cam kết huy động đội ngũ chuyên gia tốt nhất để hỗ trợ quy trình vận hành đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về phần cứng, phần mềm quản lý hệ thống” - ông Long nói.

Cần nhân lực “thông minh”

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Quảng Nam đã nỗ lực để thực hiện dự án chính quyền điện tử bước đầu đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên để Quảng Nam xứng đáng là động lực của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, yêu cầu đặt ra về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số trong giai đoạn sắp tới là vô cùng bức thiết. Nhiệm vụ này cần phải được quán triệt từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cần tiếp tục hoàn thiện để IOC để xứng đáng với tên gọi là “Trung tâm điều hành thông minh”, từ con người, hệ thống kết nối đến công tác điều hành.

Trung tâm IOC Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH

Tại lễ khai trương, lãnh đạo một số ngành đã có dịp trải nghiệm các dữ liệu của IOC để thử nghiệm phân tích, đánh giá; đồng thời có những đóng góp bước đầu cho IOC Quảng Nam.

Ông Đặng Phong - Giám đốc Sở KH-ĐT cho rằng, hệ thống IOC thay vì cập nhật dữ liệu hàng tháng, lâu dài, cần tính đến tích hợp online hàng ngày, hàng tuần để đem lại giá trị sử dụng cao. Ngoài ra các dữ liệu cập nhật ở IOC, cần có sự góp ý của các ngành chức năng đảm bảo phù hợp với giá trị sử dụng và phục vụ sự điều hành của lãnh đạo.

Ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế đề nghị tỉnh cần tiếp tục tập trung đầu tư cho việc số hóa các dữ liệu ngành y tế. Đặc biệt, để phát huy hiệu quả IOC Quảng Nam, cần có “Trung tâm điều hành sự thông minh”.

Ông Hai chia sẻ: “Nếu không làm được việc này IOC khó mà phát huy hiệu quả. Nghĩa là, để IOC có được dữ liệu chính xác, quan trọng, đòi hỏi phải có những con người “thông minh”, biết phân tích dữ liệu ở tình hình, điều kiện thực tế, từ đó phục vụ công tác tham mưu, điều hành của lãnh đạo tỉnh”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị các sở ngành và 18 huyện, thị, thành phố chủ động cập nhật ngay số liệu lên IOC. Trung tâm này sẽ phân tích một cách khoa học nhất để có số liệu xử lý cho ngành, huyện. “Tóm lại, khi có hệ thống này, toàn thể chúng ta phải vào cuộc làm chứ không phải một ai đó làm cho ai đó. Trung tâm này có chức năng liên kết các số liệu ngành, địa phương để phục vụ công việc chung” - ông Bửu nhấn mạnh.