Quảng Nam khai trương Trung tâm Điều hành thông minh (clip)

(QNO) - Sáng nay 1.10, UBND tỉnh tổ chức khai trương Trung tâm Điều hành thông minh Quảng Nam (IOC Quảng Nam). Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Quang cảnh lễ khai trương Trung tâm IOC Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH

Tham dự lễ khai trương có các đồng chí: Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hoàng Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh cùng các địa phương tại 18 điểm cầu cấp huyện và 77 điểm cầu trực tuyến cấp xã.

Bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở TT-TT giới thiệu về hệ thống IOC Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH

Trung tâm IOC Quảng Nam do Sở TT-TT chủ trì, phối hợp với VNPT Quảng Nam và các đơn vị triển khai thực hiện. Khi đi vào hoạt động, IOC là nơi tổng hợp, chỉ huy, điều hành toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu, phân tích, xử lý, đưa ra các báo cáo, quyết định và chỉ huy các hoạt động của tỉnh, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tỉnh trên tất cả lĩnh vực.

Hệ thống Trung tâm IOC gồm 10 hợp phần. Đến nay đã triển khai hoàn thành 8 hợp phần, gồm: giám sát điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội, y tế, GD-ĐT, hiệu quả hoạt động của chính quyền, phản ánh hiện trường và kiến nghị người dân, an toàn thông tin trên môi trường mạng, an ninh trật tự và an toàn giao thông, hoạt động của các tàu cá. Hợp phần giám sát điều hành lĩnh vực du lịch và TN-MT sẽ được triển khai trong giai đoạn 2.

Đại biểu trải nghiệm các hợp phần thuộc hệ thống IOC Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH

Việc xây dựng các Trung tâm IOC là một trong những giải pháp trọng tâm, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia từ cấp Chính phủ tới các bộ ngành, địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, IOC là hạ tầng “mềm”, giúp ích, phục vụ cho sự chỉ đạo điều hành công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phục vụ cho quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, hướng đến chính quyền thông minh ở Quảng Nam.

Clip khai trương Trung tâm Điều hành thông minh Quảng Nam. (Thực hiện: VINH ANH)

Ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ Sở TT-TT, các sở ngành liên quan và đặc biệt là Tập đoàn VNPT đã tích cực phối hợp trong thời gian ngắn kịp thời hoàn thành Trung tâm IOC Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cần tiếp tục hoàn thiện để IOC để xứng đáng với tên gọi là “Trung tâm điều hành thông minh”, từ con người, hệ thống đến công tác điều hành.

Lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn VNPT thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm IOC Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH

VNPT Quảng Nam cần phối hợp với Sở TT-TT bàn giao hệ thống và tiếp tục củng cố, hoàn thiện toàn bộ trung tâm. Sở TT-TT khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động của trung tâm, phát hiện, cập nhật, vá lỗi trong quá trình điều hành, vận hành, chạy thử để khi chính thức vận hành phải thông suốt nhất, phát huy hiệu quả cao nhất.



Gắn biển công nhận Trung tâm IOC Quảng Nam là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: VINH ANH

Ngoài ra, các sở, ban ngành, địa phương phải chủ động kết nối, cung cấp dữ liệu về trung tâm để hình thức khối dữ liệu khổng lồ, qua đó khai thác tài nguyên số, dữ liệu đó. Các ngành, địa phương phải nâng cao ý thức ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền số nhằm nâng tầm vị thế Quảng Nam. Các khó khăn, vướng mắc của Trung tâm IOC nói riêng và những hệ thông số khác cần sớm khắc phục để phát huy tốt nhất việc điều hành của UBND tỉnh và sở ngành…