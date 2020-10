Từ Chatbot 1022 đến Cổng dịch vụ công TP.Đà Nẵng

Chatbot 1022 Đà Nẵng vừa vinh dự lọt vào vòng chung kết GO SMART AWARD năm 2020 và Đà Nẵng cũng đứng đầu bảng xếp hạng tích hợp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Chatbot 1022 Đà Nẵng là Ứng dụng Chatbot dịch vụ công của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.Đà Nẵng được đưa vào sử dụng từ năm 2018, có thể giải đáp tự động cho hơn 1.000 bộ thủ tục hành chính của TP.Đà Nẵng và nhiều thông tin liên quan đến dịch vụ công, trung bình hơn 500 lượt tương tác, trao đổi mỗi ngày. Người dùng có thể truy cập chatbot qua nhiều kênh như Facebook Messenger, trên Cổng DVCTT TP.Đà Nẵng.

Năm 2020 giải thưởng GO SMART AWARD có 12 sản phẩm lọt vào vòng chung kết. Trong đó, Chatbot 1022 Đà Nẵng được Ban tổ chức lựa chọn cùng với sản phẩm đến từ các thành phố, tổ chức quốc tế của Đài Loan, Trung Quốc, Úc,… Đây cũng là sản phẩm duy nhất của Việt Nam được giải trong năm 2020.

GO SMART (Global Organization of Smart Cities) là tên viết tắt của Tổ chức toàn cầu các thành phố thông minh, giúp kết nối và tạo điều kiện giao tiếp giữa chính quyền, tổ chức và doanh nghiệp, thúc đẩy sự hợp tác giữa các thành phố. Từ năm 2019, giải thưởng GO SMART AWARD ra đời nhằm khuyến khích sự chia sẻ một cách tích cực về việc đổi mới đô thị giữa các thành phố và tạo cơ hội cho các bên giới thiệu các giải pháp, sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Theo Sở TT&TT Đà Nẵng, đến nay Cổng dịch vụ công thành phố đã có 1.632 DVCTT, bao gồm: 1.606 DVCTT của khối sở, ban, ngành, quận, huyện, phường xã và 26 DVCTT của khối cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, tăng 43 DVCTT ở khối sở ban ngành so với tháng 9.2020. Tỷ lệ DVCTT đạt 97% (1.632/1.682).

Hiệu quả sử dụng DVCTT tăng rõ rệt, tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến trung bình đạt 46% trên tổng số hồ sơ dịch vụ công. Tính đến quý III - 2020, Đà Nẵng đã tiếp nhận 140.178 hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm 62,43%. Đối với việc tích hợp DVCTT lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, tính đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng đứng đầu các địa phương trong cả nước với 293 DVCTT được tích hợp.

Đặc biệt, Cổng dịch vụ công thành phố đã triển khai các phiên bản web, mobile trên điện thoại thông minh, thanh toán lệ phí qua mạng, phiếu thu điện tử, tư vấn hướng dẫn qua mạng (qua Tổng đài 1022 và Chatbot tư động tư vấn). Qua đó, đã công khai tình hình xử lý hồ sơ dịch vụ công cho tổ chức, công dân biết và cung cấp kịp thời để lãnh đạo các cơ quan, địa phương biết hồ sơ đến, xử lý, quá hạn để điều hành. Riêng tại Sở TT&TT Đà Nẵng, hiện nay 100% dịch vụ triển khai ở mức 4 và 100% hồ sơ được nộp, xử lý trực tuyến.