Hút khách bằng món ăn chay

(QNO) - Hai cô gái trẻ Ilona (25 tuổi, quốc tịch Hà Lan) và Lê Thúy Hòa (23 tuổi, phường Cẩm An, TP.Hội An) quyết định khởi nghiệp cùng nhau bằng các món chay mang hương vị Á - Âu.

Lê Thúy Hòa phối hợp cùng cô bạn ngoại quốc mở nhà hàng chay tại Hội An. Ảnh: NHƯ QUỲNH

Thất nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Ilona và Thúy Hòa phối hợp mở nhà hàng chay nhằm xoay xở lúc khó khăn và vừa thỏa mãn niềm đam mê. Nhà hàng với tên gọi Veggie Hut, chế biến món chay mang hương vị Á - Âu, tọa lạc tại khối phố Phước Thịnh (phường Cẩm An).

Diện tích nhà hàng tầm 100m2, không gian được bố trí theo phong cách làng quê Nam Bộ của Việt Nam. Nhà hàng có hơn 10 nhân viên đầu bếp, phục vụ các món ăn chay như bánh mỳ nướng cá ngừ thuần chay, súp nấm, ram cuốn cải, cơm trân châu chay, mỳ xào... và một số loại nước uống được chiết xuất từ hoa quả tươi.

Du khách nước ngoài thưởng thức món chay tại nhà hàng Veggie Hut. Ảnh: NHƯ QUỲNH

Nguyên liệu chính chế biến món chay đều xuất xứ từ Việt Nam như bí ngòi, củ cải, củ dền, bắp, bí đao, gạo đỏ, đậu phụng... Mỗi món được chế biến theo tên gọi khác nhau, hương vị phù hợp với khẩu vị người nước ngoài và người Việt.

Ilona chia sẻ, sau 5 năm sống tại Hội An, chị yêu thích thiên nhiên, văn hóa và con người nơi đây nên quyết định ở lại lập nghiệp. Thời gian sống ở Hội An, nhận thấy món chay ngon, dân dã và người nước ngoài đến Hội An thưởng thức khá đông nên lên ý tưởng mở nhà hàng. Trước đó, chị và Thúy Hòa mất gần nửa năm để học cách chế biến món ăn chay tại Đà Nẵng.

Các bữa tiệc buffet tại nhà hàng chay đều mang phong cách làng quê, tạo sự gần gũi cho thực khách. Ảnh: NHƯ QUỲNH

Kể về cơ duyên gặp gỡ người bạn ngoại quốc, Thúy Hòa chia sẻ, Ilona là khách hàng hay đến mua vải tại shop thời trang của chị. Hai người có chung tình yêu thiên nhiên, cây cỏ và muốn góp phần bảo vệ môi trường. Sau thời gian quen biết, cùng với sự ủng hộ của gia đình, cả hai quyết tâm mở nhà hàng chay.

Tuy nhà hàng Veggie Hut thành lập và đi vào hoạt động chưa bao lâu nhưng có khá đông thực khách nước ngoài và Việt Nam đến thưởng thức. Ai cũng trầm trồ khen ngon và ghé lại nhiều lần mỗi khi có cơ hội.

Theo Ilona, người nước ngoài rất thích ẩm thực Việt Nam nói chung và món chay nói riêng. Để mang đến sự hài lòng, mỗi món chay được chị và Thúy Hòa tính toán kỹ về hàm lượng dinh dưỡng, vitamin, protein trước khi chế biến. Khâu trang trí cũng được chú trọng để đẹp mắt, sang trọng và hấp dẫn thực khách.

Khung cảnh nhà hàng Veggie Hut về đêm. Ảnh: NHƯ QUỲNH

“Sở dĩ chúng tôi chọn nguyên liệu Việt để nấu món chay kiểu Âu vì muốn quảng bá các loại rau củ quả, gạo… các vùng miền ở Việt Nam. Các nguyên liệu này chế biến món chay rất ngon, giàu dinh dưỡng. Thông điệp chúng tôi muốn gửi đến mỗi thực khách là hãy yêu thiên nhiên, sử dụng các loại sản phẩm từ rau củ quả, thay thế các món ăn chế biến từ động vật, vừa tốt cho sức khỏe và cân bằng được hệ động thực vật” - chị Ilona nói.

Nhà hàng Veggie Hut cũng sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, hạn chế thải túi ni lông ra môi trường. Trong tương lai, hai cô gái trẻ mong muốn quảng bá nhiều hơn nữa thông điệp gửi gắm qua các món chay của mình.