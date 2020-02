48 xã, thị trấn đã được bố trí công an chính quy

(QNO) - Sáng nay 13.2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp với một số sở, ngành để nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến tình hình thực hiện sáp nhập xã, việc thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh và tình hình triển khai thực hiện đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đến dự.

Quang cảnh cuộc họp sáng nay 13.2. Ảnh: N.Đ

Báo cáo tại cuộc họp, về việc thực hiện sáp nhập xã theo Nghị quyết 863 ngày 10.1.2020, ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng Nam còn lại 241 xã, phường, thị trấn; theo đó, sẽ dôi dư 58 cán bộ, công chức và 42 người hoạt động không chuyên trách. Theo đề án sắp xếp xã, các địa phương dự kiến bố trí sắp xếp dôi dư hoàn thành theo lộ trình đến hết năm 2021. Dự kiến từ ngày 25.2.2020 sẽ tổ chức công bố nghị quyết thành lập xã và tổ chức kỳ HĐND lần thứ nhất 3 đơn vị hành chính mới: xã Quế Mỹ (Quế Sơn), xã Ninh Phước (Nông Sơn), thị trấn Tân Bình (Hiệp Đức) để bầu các chức danh chủ tịch HĐND, phó chủ tịch HĐND, các ban của HĐND, chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND, ủy viên UBND xã.

Về kết quả thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, theo ông Trần Anh Tuấn, theo báo cáo của các huyện, thị, thành phố, có 8 địa phương sau khi bố trí, sắp xếp lại cán bộ, công chức cấp xã không có cán bộ, công chức dôi dư; có 10 địa phương có cán bộ, công chức xã cần phải giải quyết theo phương án đã đề ra và hoàn thành vào ngày 31.3.2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Ngoài ra, hiện nay, các địa phương đang lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Công văn số 2787 ngày 27.12.2019, dự kiến khoảng 699 trường hợp.

Cũng theo ông Trần Anh Tuấn, đến thời điểm 31.1.2020, đã có 48/216 xã, thị trấn được bố trí lực lượng công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã. Trong đó, 10 thị trấn thành lập đồn công an chính quy; còn 38 xã đã bố trí 38 trưởng công an xã, 23 phó trưởng công an xã, 46 công an viên thường trực. Hiện 168 xã, thị trấn phải tiếp tục bố trí công an chính quy.

Về giải quyết chế độ chính sách cho các trường hợp dôi dư, ông Trần Anh Tuấn cho biết, đối với 38 xã đã bố trí công an chính quy thì việc bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP các địa phương đã thực hiện xong.