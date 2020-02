Âm vang Chiến thắng Mộc Bài

Tượng đài Chiến thắng Mộc Bài, xã Quế Phú (Quế Sơn) là nơi ghi dấu chiến công hiển hách của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược và là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.

Tượng đài chiến thắng Mộc Bài - nơi ghi dấu chiến công hiển hách của quân dân ta. Ảnh: D.T

Về dự lễ khánh thành công trình tượng đài và công viên Chiến thắng Mộc Bài tại xã Quế Phú mới đây, Đại tá Hoàng Minh Tiến (80 tuổi) - nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 31 (Sư đoàn 2, Quân khu 5), người trực tiếp tham gia trận đánh Mộc Bài năm xưa không khỏi xúc động khi nhớ về một thời hoa lửa. Đại tá Hoàng Minh Tiến kể, tối 24.3.1967, trên đường quốc lộ 1 đoạn qua Mộc Bài, Trung đoàn Bộ binh 31 cùng bộ đội địa phương, dân quân du kích tổ chức đánh chặn đoàn xe quân sự của Mỹ ngụy. Chỉ trong vòng 30 phút, quân ta đã tiêu diệt đoàn xe vận tải tổng hợp của địch, phá hủy 143 xe, thu giữ nhiều loại vũ khí, phương tiện kỹ thuật. Trong trận đánh này, phía ta có 5 đồng chí đã anh dũng hy sinh và một số cán bộ, chiến sĩ bị thương.

Đại tá Hoàng Minh Tiến cho biết, để có thắng lợi to lớn này quân ta đã có sự chuẩn bị và bố trí trận địa hết sức chu đáo. Khi nhận được thông báo của Quân khu 5 có một đoàn xe quân sự khoảng 200 chiếc bao gồm xe tăng và xe tải vận chuyển quân lính và vũ khí trang bị sắp đi theo đường 1 từ Tam Kỳ ra chi viện cho chiến trường Quảng Trị, Trung đoàn 31 lập tức cử lực lượng trinh sát nắm tình hình, giờ xuất phát, cũng như khoảng cách giữa các xe để bố trí lực lượng mai phục. Đồng thời trung đoàn chọn địa điểm từ Hương An đến cầu Bà Rén mà trọng tâm là đoạn qua Mộc Bài là nơi chặn đánh địch, thời gian đánh được xác định vào lúc chập tối. Khi đoàn xe quân sự của địch xuất phát, quân ta đã cho nổ mìn, vừa đánh vừa lui để đưa địch vào trận địa. Đúng 18 giờ ngày 24.3.1967 toàn quân ta đồng loạt nổ súng xung phong. Trong chớp nhoáng, quân địch thất bại hoàn toàn, cả một đoạn đường dài gần 4km rực cháy, khỏi lửa nghi ngút. Một số xe vừa vào tới Hương An hoảng loạn quay đầu tháo chạy về lại Tam Kỳ. Thắng lợi này đã uy hiếp tinh thần quân địch và làm tăng mạnh thế và lực cho phong trào cách mạng.

Ông Lê Tấn Trung - Bí thư Huyện ủy Quế Sơn cho biết, năm 2011 Chiến thắng Mộc Bài được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Huyện ủy Quế Sơn có chủ trương xây dựng Bia Chiến thắng Mộc Bài từ tháng 7.2014 nhưng chưa có đủ nguồn lực xây dựng công trình ngang tầm với chiến công vang dội này. Đến năm 2019, được sự hỗ trợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, xã Quế Phú đã xây mới hạng mục tượng đài và công viên Chiến thắng Mộc Bài với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng. “Công trình Tượng đài Chiến thắng Mộc Bài không chỉ làm rạng rỡ chiến thắng hào hùng, thể hiện ý chí kiên cường chống quân thù của nhân dân ta, đây cũng là địa chỉ đỏ để rèn luyện, giáo dục thế hệ mai sau về truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng và lòng tự hào dân tộc” - ông Trung nói.