Bắc Trà My chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử

Cùng với cả tỉnh, công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử diễn ra ngày 23.5 tới đang được Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Bắc Trà My khẩn trương thực hiện, với tinh thần kỹ lưỡng, chu đáo, đảm bảo theo các mốc thời gian quy định.

Tuyên truyền trực quan về bầu cử ở trung tâm huyện Bắc Trà My. Ảnh: TRÀ MY

Cử tri nhận xét và tín nhiệm

UBBC huyện Bắc Trà My cho biết, tổng số đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện được bầu là 253 người và số người giới thiệu ứng cử là 419 người. Có một trường hợp người ứng cử đại biểu HĐND xã Trà Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa được phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Theo đó, sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, UBBC huyện sẽ có văn bản xin ý kiến của UBBC tỉnh và Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với trường hợp này.

Thực hiện theo kế hoạch, tối 30.3, tại tổ dân phố Đàng Bộ (thị trấn Trà My, Bắc Trà My), Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Trà My tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 20 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, thị trấn Trà My và một số xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Hồ Văn Dương thống nhất cao với danh sách và tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử. Ông Dương cho rằng, những người giới thiệu ứng cử đều đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử theo luật định; và mong rằng nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương thì mỗi người cần phát huy hết tâm huyết, năng lực để chung tay xây dựng quê hương, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Góp ý với những người ứng cử, cử tri tổ dân phố Đồng Bộ cũng đề nghị một số người cần tăng cường giữ mối liên hệ với nhân dân ở nơi cư trú nhiều hơn nữa.

Trước đó, tối 29.3, tại thôn Dương Hòa, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Sơn (Bắc Trà My) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 18 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện và các xã Trà Sơn, Trà Đốc, Trà Kót nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự hội nghị, 100% cử tri nơi cư trú đã biểu quyết thống nhất giới thiệu 18 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Theo kế hoạch, đến ngày 13.4.2021, Mặt trận cấp xã trên địa bàn huyện Bắc Trà My sẽ hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nói về công tác nhân sự đại biểu HĐND huyện khóa XII, bà Nguyễn Thị Minh Thư – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phó Chủ tịch UBBC huyện Bắc Trà My cho biết, việc giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo nội dung, quy trình, thủ tục; đúng cơ cấu, thành phần, số lượng người được phân bổ theo kết quả của hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. 47 người được giới thiệu ứng cử (để bầu chọn 30 người) đều được cử tri nơi công tác nhận xét, đánh giá đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện, với tỷ lệ tín nhiệm 100%.

Chú trọng kiểm tra, hướng dẫn

Ông Thái Hoàng Vũ – Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, Chủ tịch UBBC huyện chia sẻ, nhằm giúp các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, thị trấn, các tổ chức phụ trách bầu cử chuẩn bị công tác bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, Huyện ủy, UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, UBBC huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các xã, thị trấn trên địa bàn. Qua đó, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh một số nội dung liên quan đến việc dự kiến cơ cấu, lựa chọn giới thiệu người ứng cử, về thực hiện các quy trình, trình tự, tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử.

Theo ông Thái Hoàng Vũ, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo huyện là phải tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo từng nội dung chuẩn bị bầu cử gắn với công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời có hướng xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra ngày 23.5 tới thành công tốt đẹp, an toàn, đúng luật.

Trong đó, xác định công tác tuyên truyền cuộc bầu cử và pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 phải luôn được xem trọng, phong phú dưới nhiều hình thức phù hợp để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cử tri nắm hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Nhất là trách nhiệm của cử tri đối với việc quyết định bỏ lá phiếu bầu chọn người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình ở nhiệm kỳ 5 năm tới và tham gia bỏ phiếu đạt 100% theo đúng thời gian quy định.

Ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TH-TH huyện Bắc Trà My cho hay, ngoài việc mở chuyên mục tuyên truyền cuộc bầu cử trên sóng phát thanh - truyền hình với 2 chuyên mục/tuần, phát 4 lần/tuần, đơn vị tập trung chuẩn bị các điều kiện tuyên truyền trực quan, tuyên truyền bằng xe lưu động theo các đợt cao điểm. Đặc biệt, theo kế hoạch, đội chiếu bóng của trung tâm tổ chức mở đợt chiếu cao điểm với khoảng 20 điểm chiếu về các địa bàn vùng khó khăn nhằm phục vụ cán bộ, nhân dân, cử tri ở cơ sở trước thềm cuộc bầu cử.