Bàn phương án dùng trực thăng tiếp tế Phước Thành, Phước Kim

(QNO) - Có 217 cán bộ, công nhân của thủy điện Đăk Mi 2 cùng khoảng 2.000 dân ở xã Phước Thành, Phước Kim (Phước Sơn) hiện bị cô lập. Phương án dùng trực thăng tiếp tế lương thực thực phẩm hoặc triển khai ứng cứu đang được tính đến, trong bối cảnh địa bàn Phước Sơn vẫn đang có mưa và dự báo bão số 10 sắp vào Biển Đông.

Ông Đoàn Văn Thông - Phó Bí thư Huyện ủy Phước Sơn thông tin, hiện số cán bộ, công nhân trên đã được tiếp tế 700kg gạo và lương thực thực phẩm, chuyển bằng dây neo.

Đại diện thủy điện Đăk Mi 2 cho hay, hiện nay toàn bộ giao thông từ nhà điều hành lên đập đã bị ách tắc hoàn toàn. Lương thực thực phẩm tiếp tế đủ để duy trì trong 3 ngày tới, đơn vị cũng đang tính toán sẽ rút hơn 100 công nhân ra khỏi công trường nếu điều kiện thời tiết thuận lợi. Nếu tình hình phức tạp hơn, đề nghị huy động trực thăng để thả hàng tiếp tế xuống khu vực trạm nghiền để tiếp nhận, phân phối cho số cán bộ, công nhân còn mắc kẹt.

Thượng tá Lê Trung Thành - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin, từ hôm qua 29.10, các lực lượng tăng cường đã tìm cách mở đường, tiếp cận khu vực này nhưng đến Phước Kim thì gặp mưa lớn, không thể khắc phục sạt lở nên phải rút ra chờ tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phước Sơn.

“Chúng tôi đã khảo sát, tính hết tọa độ để trực thăng có thể hoạt động cứu trợ cho khu vực đang có người mất tích lẫn các địa điểm dân cư bị cô lập và khu vực thủy điện Đăk Mi 2. Hiện nay, phải ưu tiên “4 tại chỗ”, phương án cuối cùng là Quân khu 5 sẽ điều động trực thăng để cứu trợ” - Thượng tá Lê Trung Thành nói.

Chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ cấp bách cho các khu vực bị cô lập sau bão số 9 trên địa bàn huyện Phước Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu sớm thiết lập hệ thống thông tin liên lạc, khảo sát địa hình, tính toán phương án huy động trực thăng hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp.

“Đối với thủy điện, nếu trường hợp ổn định, an toàn, khả năng chống đỡ được như cơn bão số 9 thì ở nguyên tại chỗ để chuyển lương thực thực phẩm đến. Dự báo cơn bão số 10, 11 ảnh hưởng tiếp tục, nếu mưa lớn làm ngập khu vực công nhân ở thì di chuyển công nhân ngay, an toàn cho công nhân là trên hết, phải đưa công nhân ra khỏi khu vực này, trang bị thuyền, phao cứu sinh cho công nhân. Trong trường hợp phức tạp hơn, sẽ dùng trực thăng để thả hàng. Các lực lượng cần khẩn trương lập phương án theo sát tình hình thực tế để đưa công nhân về nơi an toàn. Trước mắt, phải tập trung lực lượng cấp bách hỗ trợ cho dân các xã Phước Thành, Phước Lộc” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chỉ đạo.