Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh thứ 21: Thông qua 18 nghị quyết

(QNO) - Chiều nay 13.1, HĐND tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 21 sau khi hoàn thành các nội dung đề ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh.

Chủ tọa điều hành phiên thảo luận chung tại hội trường chiều nay 13.1. Ảnh: N.Đ

Dưới sự điều hành của chủ tọa kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 18 nghị quyết trên các lĩnh vực. Trong đó một số cơ chế, chính sách kỳ vọng sẽ giải quyết được nhiều vấn đề bức thiết đang đặt ra hiện nay đối với khu vực nông thôn và miền núi; nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường theo Chương trình OCOP; tạo điều kiện cho người dân được hưởng các quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo luật định, hạn chế việc tranh chấp, xâm lấn diện tích rừng tự nhiên…

Đại biểu Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: N.Đ

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường khẳng định, trong các phiên thảo luận tại tổ và thảo luận chung tại hội trường, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng liên quan đến các nội dung trình kỳ họp. Nhất là đối với các nội dung về biên chế công chức, viên chức năm 2021; việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác và các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh. Theo đó, đại biểu tập trung làm rõ tính đúng đắn về chủ trương, thẩm quyền, sự cần cần thiết, hiệu quả tác động lợi ích kinh tế - xã hội, khả năng cân đối nguồn lực...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Việt Cường đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát động phong trào thi đua, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, sáng tạo, lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn không để bị động, bất ngờ trong bất kỳ tình huống nào.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp thứ 21. Ảnh: N.Đ

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nêu rõ: Chỉ còn khoảng một tháng nữa sẽ đến tết cổ truyền của dân tộc, theo đó, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chăm lo tốt đời sống của nhân dân, các gia đình chính sách, đối tượng xã hội; đặc biệt đối với những nơi bị thiệt hại nặng bởi thiên tai bão lũ, sạt lở đất trong năm 2020 để người dân phải có nơi ở, đủ ăn, đủ ấm, không để thiếu đói, thiếu mặc trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

HĐND tỉnh kêu gọi đồng bào, cử tri và nhân dân toàn tỉnh tổ chức vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh và tiết kiệm, luôn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, an ninh, trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm… Đặc biệt, tiếp tục nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

“Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021, các cơ quan thuộc HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm trong hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp công dân, xử lý đơn thư, tiếp xúc cử tri nhằm đảm bảo các cơ chế, chính sách và biện pháp do HĐND tỉnh ban hành được thực thi nghiêm túc, hiệu quả” – đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.