Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông gửi điện thăm hỏi tình hình lũ lụt tại Quảng Nam

Được tin mưa lớn làm sạt lở và ngập lụt tại Quảng Nam, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay, Bí thư – Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông (Lào) đã gửi điện thăm hỏi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Điện thăm hỏi có đoạn: “Qua theo dõi thông tin tôi được biết, do ảnh hưởng của bão gây mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung Việt Nam, trong đó có tỉnh Quảng Nam và đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại các huyện miền núi, ngập lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, gây thiệt hại to lớn về người, tài sản, làm ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân. Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam lời thăm hỏi, sự sẻ chia với những tổn thất do mưa lũ gây ra đối với tỉnh Quảng Nam và qua các đồng chí, tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tỉnh Quảng Nam lời thăm hỏi ân cần và xin chia sẻ với những mất mát to lớn do đợt mưa lũ vừa qua gây ra. Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí và sự quan tâm sâu sát của Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Quảng Nam, sẽ sớm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống cũng như công tác khắc phục hậu quả do mưu lũ gây ra sẽ nhanh chóng được giải quyết và sẽ sớm vượt qua khó khăn này”.