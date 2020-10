Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường: Phải hoàn thành công tác ứng phó bão trước 17 giờ chiều nay 27.10

(QNO) - Sáng nay 27.10, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo chính quyền các địa phương Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên khẩn trương hoàn thành công tác ứng phó bão số 9 trước 17 giờ chiều nay.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kiểm tra công tác hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa tại xã Tam Thanh (Tam Kỳ). Ảnh: N.Đ

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, cơn bão số 9 rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp tỉnh Quảng Nam, vậy nên ngay chiều 26.10 và cả ngày hôm nay 27.10, tất cả đồng chí lãnh đạo tỉnh đều xuống các địa phương kiểm tra thực tế, chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị ứng phó với tinh thần khẩn trương, bình tĩnh và không được chủ quan. Dự kiến Quảng Nam sẽ di dời hơn 170 nghìn người dân từ các vùng nguy cơ, bị ảnh hưởng của bão đến nơi tránh trú an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kiểm tra việc đưa tàu thuyền vào tránh trú ở âu thuyền Hồng Triều (xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên). Ảnh: N.Đ

Làm việc với lãnh đạo các địa phương, đồng chí Phan việt Cường nêu rõ: Toàn tỉnh quyết tâm không để xảy ra thiệt hại về con người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản. Mỗi địa phương chủ động đề ra những kịch bản xấu nhất để sẵn sàng ứng phó khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng đến kiểm tra công tác giúp đỡ nhân dân chằng chống nhà cửa tại các xã Tam Thanh (Tam Kỳ), Bình Hải, Bình Minh (Thăng Bình), Duy Nghĩa, Duy Hải (Duy Xuyên); nghe báo cáo về kế hoạch và tiến độ di dời, sơ tán người dân ở khu vực không an toàn đến nơi tránh trú an toàn và việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để ứng phó với cơn bão số 9 của lãnh đạo 3 huyện, thành phố này.

Bộ đội giúp người dân đốn hạ cây cối có nguy cơ ngã đổ do bão. Ảnh: N.Đ

Sau khi kiểm tra thực tế cơ sở và công tác di dời người dân đến nơi an toàn tránh trú bão số 9, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ghi nhận, biểu dương tinh thần vào cuộc quyết liệt, khẩn trương của chính quyền các địa phương về phòng chống thiên tai theo công điện của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh và văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Người dân thôn Đồng Trì (xã Bình Hải, Thăng Bình) khẩn trương chằng chống nhà cửa ứng phó với bão số 9. Ảnh: N.Đ

Đồng chí Phan Việt Cường cũng lưu ý, các địa phương cần tiếp tục rà soát hết lại các ngôi nhà trên địa bàn, nhà nào chưa đủ kiên cố, có nguy cơ sụp đổ thì phải dứt khoát di dời người dân đến nơi an toàn. Đến 17 giờ chiều nay, nếu như người dân nào không chịu di dời thì cả hệ thống chính trị địa phương phải vào cuộc vận động, buộc dời đến nơi ở an toàn.

Tuyên truyền người dân phòng chống bão. Ảnh: N.Đ

“Thời gian còn lại rất ngắn, chính quyền địa phương cần vận động thanh niên, các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và bà con hàng xóm khẩn trương kiểm tra, hỗ trợ các gia đình neo đơn, người già chằng chống nhà cửa và di dời đến nơi tránh trú an toàn theo phương án đề ra. Ngay trong chiều nay, các trường hợp bị ốm đau cần được di chuyển đến trạm y tế, bệnh viện huyện để theo dõi điều trị chứ không nên để ở nhà. Những nơi đưa dân đến ở phải vệ sinh sạch sẽ, an toàn, nơi không an toàn thì cương quyết không được đưa dân đến” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chỉ đạo.