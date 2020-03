Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường: Quảng Nam nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

(QNO) - Chiều nay 31.3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh để nghe báo cáo kết quả và góp ý phương án phòng chống dịch Covid-19. Trong đó nhấn mạnh các phương án thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: PHAN VINH

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, số người mắc đang tăng nhanh từng ngày, từng giờ và có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Trong khi đó, tình hình dịch trên địa bàn Quảng Nam đang ở cấp độ 2 như cả nước; công tác phòng chống dịch hiện nay đặt ở mức cao hơn, phức tạp hơn, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, cấp bách.

Quảng Nam hiện có 7 trường hợp liên quan đến “ổ dịch” tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và đang được cách ly, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm. Tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện, thành lập phòng xét nghiệm; triển khai các giải pháp đảm bảo bệnh viện tuyến huyện và xã thực hiện việc thu dung, điều trị.

Ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: PHAN VINH

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, chúng ta đang ở mức độ 2 nhưng áp dụng phương pháp chống dịch ở mức độ 3. Nguy cơ lây lan dịch bệnh là tại chợ - nơi tập trung đông người nhất, thành phần nhiều nhất. Chỉ thị 16 chưa đề cập đến môi trường này. Nhưng chúng ta cũng nên phân loại chợ ra nhiều cấp độ, ở khu vực thành thị, nông thôn. Đối với những chợ tập trung đông người ở một khu vực thì thực hiện phân tán chợ, dựng chợ tạm để giảm lượng người.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: PHAN VINH

Ngoài ra, cả nước có 2 “điểm nóng” của dịch là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Đối với người đang ở vùng dịch, yêu cầu không được về quê thăm nhà, nếu về phải đưa vào khu cách ly tập trung. Chia khu cách ly ra nhiều khu vực, có nơi dành cho những trường hợp này. Còn những người từ nơi khác, không phải là vùng dịch về thì yêu cầu họ phải tự cách ly tại nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường quán triệt tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ:

Kết luận tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Quảng Nam hứa sẽ thực hiện nghiêm túc trên tinh thần nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng chí nào lơ là, chểnh mảng, coi thường việc chống dịch sẽ có chỉ đạo xử lý nghiêm.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu bà con quê Quảng Nam đang ở vùng dịch cố gắng ở yên tại chỗ, không nên về quê trong giai đoạn này. Ảnh: PHAN VINH

“Để thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị bà con nhân dân là người Quảng Nam đang ở vùng dịch thì cố gắng ở yên tại chỗ, không được về quê vào thời điểm này, nếu về sẽ bị cách ly có tốn phí ngay lập tức. Ngoài ra, ngành chức năng của tỉnh phải liên tục thông tin cho người dân chương trình hỏi đáp về vấn đề xử phạt hành chính, hình sự đối với các trường hợp vi phạm để cảnh báo nhân dân” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nói.