* Đồng chí Phan Việt Cường động viên lực lượng phòng chống dịch ở Hội An

(QNO) - Sáng nay 26.3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đến thăm di tích Cây Thông Một (phường Tân An, TP.Hội An) nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28.3.1930 - 28.3.2020). Cùng đi có lãnh đạo Sở VH-TT&DL và TP.Hội An.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm di tích Cây Thông Một. Ảnh: Q.T

Di tích Cây Thông Một là nơi diễn ra hội nghị thành lập Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Quảng Nam (tối 28.3.1930) do đồng chí Phan Văn Định làm Bí thư. Di tích này cũng là nơi Xứ ủy Trung Kỳ, Tỉnh ủy Quảng Nam bàn thảo phương hướng, phổ biến các nghị quyết. Cũng chính tại đây, tờ báo Lưỡi Cày - Tiếng nói của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam ra số đầu tiên vào ngày 1.5.1930, góp phần tuyên truyền đường lối cách mạng của Đảng.

Tưởng nhớ các bậc tiền bối đã vượt bao gian khó, hiểm nguy để tạo dựng phong trào cách mạng Quảng Nam phát triển từ rất sớm, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị Đảng bộ TP.Hội An, nhất là các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở phải thường xuyên sửa sang, bảo vệ di tích và tích cực tuyên truyền đến thế hệ trẻ về "địa chỉ đỏ" này.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại di tích. Ảnh: Q.T

* Nhân chuyến công tác tại Hội An, sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đến Trung tâm Y tế Hội An trao 30 thùng sữa, động viên các lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm phòng chống dịch Covid-19.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao 30 thùng sữa cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch ở Hội An. Ảnh: Q.T

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường biểu dương các lực lượng, nhất là lực lượng y tế của Hội An đã tích cực ứng phó và đến nay cơ bản kiểm soát ổn định tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; đồng thời yêu cầu các lực lượng phòng chống dịch ở Hội An tiếp tục dốc sức kiểm soát dịch bệnh, nhất là trong giai đoạn căng thẳng hiện nay.

Chi đoàn VietinBank Hội An trao 2.000 khẩu trang y tế và khẩu trang vải tiếp sức cho y tế địa phương. Ảnh: Q.T

Dịp này, Chi đoàn VietinBank chi nhánh Hội An cũng trao tặng Trung tâm Y tế Hội An 2.000 khẩu trang y tế và khẩu trang vải để tiếp sức cho lực lượng y, bác sĩ địa phương tiếp tục chiến đấu với dịch bệnh Covid-19.