Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường: “Phát huy vai trò khu kinh tế ven biển trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”

(QNO) - Trong bài tham luận gửi đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho rằng, phát triển kinh tế biển và hội nhập kinh tế quốc tế là chủ trương chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta trong tiến trình xây dựng đất nước, mà rõ nét nhất là trong 35 năm đổi mới. Đặc biệt từ Đại hội IX, lần đầu tiên Đảng ta đề ra trọng tâm “chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực”, và được cụ thể hóa bằng nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước. Nhờ đó, kinh tế biển và hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta trong thời gian qua đã có những bước tiến vượt bậc, góp phần gia tăng sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tại Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi diễn ra Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: H.P

Ngay từ khi tái lập tỉnh (năm 1997), Quảng Nam đã có chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế ven biển và khẳng định đây là vùng động lực đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh. Đã tích cực trình các bộ ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai - khu kinh tế mở đầu tiên của cả nước. Trên cơ sở đó, tập trung lãnh đạo thực hiện với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, gắn với “tư duy mở” được vận dụng kiên trì, kiên định xuyên suốt trong quá trình thu hút đầu tư.

Đại hội XIII được kỳ vọng sẽ có những quyết sách đột phá phát triển kinh tế, nhất là kinh tế biển. Ảnh: H.P

Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về định hướng và giải pháp phát triển vùng ven biển của tỉnh; trong đó, đề ra 7 nhóm chương trình, dự án trọng điểm để phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai và vùng đông nam của tỉnh.

Để phù hợp với xu thế phát triển mới, Quảng Nam đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Qua đó, xác định Khu kinh tế mở Chu Lai là khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực; là khu vực phát triển đô thị, trung tâm công nghiệp ô tô và công nghiệp phụ trợ ngành ô tô, hàng không, trung tâm khí - điện và sản phẩm hóa dầu; công nghiệp dệt may và phụ trợ ngành dệt may, các loại hình công nghiệp khác ứng dụng công nghệ cao và có hàm lượng chất xám cao; trung tâm sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; trung tâm du lịch, dịch vụ gắn với việc khai thác sân bay Chu Lai và hệ thống cảng biển Chu Lai - Kỳ Hà, là một trong các đầu mối về giao thông vận tải, giao thương liên vùng và giao lưu quốc tế quan trọng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Quảng Nam sẽ phát huy vai trò khu kinh tế ven biển trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Ảnh: H.P

Đến nay hạ tầng Khu kinh tế mở Chu Lai, nhất là hạ tầng giao thông kết nối được tập trung đầu tư. Sân bay Chu Lai đưa vào khai thác với quy mô 1,7 triệu lượt hành khách/năm; cảng Kỳ Hà đã được đầu tư nâng cấp, tiếp nhận các tàu tải trọng 2 vạn tấn và đã tổ chức được các tuyến vận tải quốc tế.

Tuyến đường ven biển Võ Chí Công đã được đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành kết nối thông suốt từ Đà Nẵng đi sân bay Chu Lai và Quảng Ngãi, cùng với các tuyến đường ngang nối thông với quốc lộ 1 và tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất.

Trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai đã thu hút được 173 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 120 nghìn tỷ đồng, tương đương 5,54 tỷ USD. Hiện đã có 112/173 dự án đang hoạt động; trong đó có 46 dự án FDI với tổng vốn 674,261 triệu USD, chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư.

Hoạt động của các doanh nghiệp đã mang lại hiệu quả cao, tạo ra các sản phẩm chủ lực như: sản xuất và lắp ráp ô tô của Công ty CP Ô tô Trường Hải; nhóm dự án công nghiệp dệt may và hỗ trợ dệt may ở Khu công nghiệp Tam Thăng; nhóm dự án du lịch, dịch vụ ở Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An với tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD, Khu phức hợp nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng… Tổng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai đóng góp vào ngân sách tỉnh bình quân 65%/năm.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam dự đại hội. Ảnh: H.P

Từ năm 2017, tỉnh Quảng Nam đã tự cân đối ngân sách và có đóng góp về Trung ương. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra mục tiêu Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm từ 7,5 - 8%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 từ 4.800 - 5.000 USD.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cũng thẳng thắn nhìn nhận một số vướng mắc trong phát triển. Đó là, tính lan tỏa từ Khu kinh tế mở Chu Lai sang các vùng khác trong tỉnh còn hạn chế, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao; vấn đề liên kết ngành, hình thành chuỗi sản xuất còn nhiều bất cập.