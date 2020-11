Bộ Công an trao tặng Quảng Nam 1,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

(QNO) - Sáng nay 17.11, đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn có chuyến làm việc và trao hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho nhân dân Quảng Nam khắc phục hậu quả bão lũ. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tiếp và làm việc với đoàn.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an trao kinh phí hỗ trợ Quảng Nam khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: N.Đ

Thay mặt Đảng bộ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn bộ lực lượng công an nhân dân, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng chia sẻ về những thiệt hại, mất mát của đồng bào Quảng Nam trong các đợt bão lũ vừa qua.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng cho biết, với tinh thần cùng hướng về miền Trung ruột thịt, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quyết định trích Quỹ nghĩa tình đồng đội để hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ sớm khắc phục hậu quả; trong đó trao tặng nhân dân Quảng Nam 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, lãnh đạo Bộ đang cũng đang kêu gọi các đơn vị trực thuộc phát động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng cho biết, gần 2 tháng qua, Bộ Công an đã nhiều lần cử lãnh đạo từ cấp thứ trưởng đến tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương các tỉnh miền Trung tổ chức cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ. Bộ Công an đã 3 lần tăng cường lực lượng cho công an các địa phương để thực hiện các nhiệm vụ này.

Quảng Nam là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất do bão lũ, đối với các vụ sạt lở núi ở Nam Trà My, Phước Sơn xảy ra vừa qua, lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm, quyết liệt chỉ đạo công an địa phương tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, cũng như tăng cường lực lượng hỗ trợ. Hiện nay, lực lượng công an vẫn đang miệt mài cùng với chính quyền các địa phương khẩn trương tìm kiếm người mất tích do mưa lũ, sạt lở núi.

Đại diện lãnh đạo Cục C10 - Bộ Công an trao hỗ trợ 200 triệu đồng cho nhân dân Quảng Nam khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: N.Đ

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Quảng Nam bị thiệt hại rất nặng nề do các đợt bão lũ vừa qua. Theo thống kê, có 48 người chết và mất tích; hơn 29 nghìn căn nhà bị hư hại, do đời sống khó khăn nên nhiều nơi người dân chưa thể khắc phục nhà ở. Một số xã vùng cao của Phước Sơn, Nam Trà My giao thông đi lại rất khó.

Thời gian qua, hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an đã để lại ấn tượng sâu sắc khi lăn lộn trong bão lũ để hỗ trợ, giúp đỡ bà con nhân dân. Đi đến đâu người dân cũng ghi nhận tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ xả thân mình vì cuộc sống của người dân, đặc biệt là lực lượng công an chính quy sau khi được tăng cường về cơ sở.

Đồng chí Lê Văn Dũng cho biết, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao sự hy sinh, hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an trong công tác chăm lo cuộc sống của nhân dân. Số tiền hỗ trợ do cán bộ, chiến sĩ đóng góp được lãnh đạo Bộ Công an trao tặng cho Quảng Nam hết sức có ý nghĩa, góp phần chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân.

Dịp này, Cục C10 - Bộ Công an trao tặng 200 triệu đồng cho nhân dân Quảng Nam khắc phục hậu quả thiên tai.