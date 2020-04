Bứt phá từ kinh tế

Từ sự linh hoạt triển khai đồng bộ giải pháp, các lĩnh vực kinh tế của huyện Duy Xuyên đã có sự bứt phá mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương theo hướng tích cực, giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động nông thôn.

Thời gian qua, Duy Xuyên đã hình thành nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất theo phương thức hàng hóa tập trung. Ảnh: T.S

Nông nghiệp chuyển biến mạnh mẽ

Ông Trần Huy Tường - Trưởng phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, hiện nay mỗi vụ nông dân trên địa bàn 14 xã, thị trấn của huyện canh tác 3.502ha lúa. Những năm qua, nhờ ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương nỗ lực vận động, tuyên truyền, đến nay toàn huyện đã có 2.345ha đất lúa thực hiện dồn điền đổi thửa. Cùng với việc tập trung cải tạo đồng ruộng, huyện ưu tiên nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng và đến thời điểm này đã hình thành được 14 mô hình cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng kỹ thuật với diện tích 326ha.

“Nhờ nước tưới chủ động, đặc biệt là nhà nông ứng dụng bài bản tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa nhiều loại giống lúa mới có chất lượng tốt vào gieo sạ đại trà nên thời gian qua Duy Xuyên liên tục được mùa. Ngay như vụ đông xuân 2019 - 2020 này, năng suất lúa bình quân toàn huyện ước đạt khoảng 64,5 tạ/ha, tăng 2,5 tạ/ha so với cùng vụ sản xuất năm ngoái. Riêng các vùng trọng điểm như Duy Thành, Duy Phước... năng suất lúa đạt không dưới 70 tạ/ha” - ông Tường chia sẻ.

Ngoài diện tích sản xuất lúa, toàn huyện Duy Xuyên hiện có hơn 2.384ha đất màu. Bà Trương Thị Hoài Nhân - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho hay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân phát triển sản xuất, những năm qua địa phương đã linh hoạt lồng ghép nhiều kênh vốn để hỗ trợ chính quyền các địa phương thi công gần 137km đường điện thủy lợi hóa đất màu với tổng kinh phí đầu tư xấp xỉ 120 tỷ đồng. Nhờ vậy, đến nay đã có hơn 1.178ha đất màu chủ động nguồn nước tưới trong các vụ sản xuất.

“Bên cạnh chú trọng khâu thủy lợi, các ngành, các cấp cũng quan tâm hỗ trợ người dân chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng và xây dựng những vùng chuyên canh, xen canh theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Theo ước tính, bình quân hằng năm mỗi héc ta đất màu của Duy Xuyên mang lại cho nông dân mức thu nhập 195 triệu đồng, thậm chí có nhiều nơi thu về 300 - 400 triệu đồng nhờ liên kết với các doanh nghiệp canh tác ớt xuất khẩu và các loại rau củ quả theo phương thức bao tiêu đầu ra của sản phẩm” - bà Nhân chia sẻ.

Công nghiệp ghi dấu ấn

Kinh tế phát triển mạnh nên tổng thu ngân sách nhà nước của Duy Xuyên trong năm 2019 đạt hơn 1.489 tỷ đồng, tăng 25,5% so với dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu phát sinh kinh tế trên địa bàn hơn 663 tỷ đồng, tăng 28,3% so với kế hoạch đặt ra. Theo thống kê, năm 2019 thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 41,7 triệu đồng và hiện nay tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 3,08%.

Những ngày cuối tháng 4, có mặt tại Cụm công nghiệp Đông Yên (Duy Trinh, Duy Xuyên), chúng tôi thấy hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn diễn ra khá nhộn nhịp dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch Covid-19. Anh Nguyễn Dưỡng trú thôn Chiêm Sơn (xã Duy Trinh) - công nhân Công ty TNHH MTV Sedo Vinako cho biết, môi trường làm việc ở đây rất tốt, mọi chế độ và phúc lợi được công ty thực hiện đầy đủ, trong đó có việc đóng các loại bảo hiểm theo quy định. Đồng thời công ty thông báo công khai cho người lao động về thời gian đóng bảo hiểm, số tiền đã đóng và quyền lợi được hưởng.

“Hiện tại, hằng tháng tôi nhận gần 6 triệu đồng tiền lương, đủ trang trải cuộc sống. Ngoài ra, thời gian qua công đoàn công ty phối hợp với chủ doanh nghiệp làm tốt việc thăm hỏi, động viên khi gia đình đoàn viên ốm đau, gặp khó khăn đột xuất; tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao góp phần tạo nên sự đoàn kết giữa người lao động và tạo sự gắn bó lâu dài giữa công nhân với doanh nghiệp” - anh Dưỡng nói.

Ông Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên nói: “Mặc dù phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức nhưng thời gian qua lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Duy Xuyên vẫn tạo được sự bứt phá mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm khá ấn tượng. Riêng năm 2019, tổng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện đạt 4.115 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018”.

Để đạt được kết quả đó, những năm qua, bên cạnh tập trung đầu tư thi công kết cấu hạ tầng thiết yếu tại 4 cụm công nghiệp đã quy hoạch xây dựng gồm Tây An, Gò Dỗi (xã Duy Trung), Đông Yên (xã Duy Trinh) và Gò Mỹ (xã Duy Tân), huyện Duy Xuyên cũng luôn nhạy bén trong kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Đặc biệt, UBND huyện yêu cầu ngành liên quan, chính quyền các địa phương nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định để sớm xúc tiến triển khai dự án. Huyện cũng chú trọng công tác đào tạo nghề, hỗ trợ khôi phục và phát triển mạnh những ngành nghề tiểu thủ công nghiệp.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - chuyên viên Phòng Kinh tế & hạ tầng Duy Xuyên cho biết, tính đến cuối tháng 4.2020 trên địa bàn huyện có tổng cộng 147 công ty, xí nghiệp sản xuất công nghiệp, trong đó tại 4 cụm công nghiệp có 24 doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả. Toàn huyện còn có hơn 200 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp với đa dạng ngành nghề. Ông Sơn cho hay, lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 20.000 lao động ở địa phương và các vùng lân cận.

Cùng với ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, lĩnh vực thương mại - dịch vụ của Duy Xuyên cũng có bước chuyển biến tích cực, nhờ địa phương chú trọng công tác quy hoạch, ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại và không ngừng mở rộng các loại hình dịch vụ.

Ông Nguyễn Hồ Hiếu - Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Duy Xuyên thông tin, năm 2019 tổng giá trị sản xuất toàn ngành thương mại - dịch vụ của huyện đạt 5.078 tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2018. Trong khi đó, nhờ đẩy mạnh khâu tuyên truyền, quảng bá bằng nhiều hình thức nên năm 2019 Duy Xuyên thu hút 421.452 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm (tăng 6,05% so với năm 2018), trong đó khách đến Mỹ Sơn đạt 416.633 lượt, mang về doanh thu hơn 65 tỷ đồng (tăng 8,33% so với năm 2018)...