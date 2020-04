Cần tính toán các kịch bản tăng trưởng phù hợp, sát thực tế

(QNO) - Sáng nay 8.4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp với các sở, ban ngành để nghe báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, quý I và các nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II.2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp sáng 8.4. Ảnh: M.L

Theo báo cáo, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I.2020 giảm 24,7% so với cùng kỳ; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 24,6%, sản xuất và phân phối điện giảm 10,6%, ngành cung cấp nước và xử lý rác thải giảm 10%. Riêng ngành công nghiệp khai khoáng, chỉ số sản xuất tăng 8%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong quý I đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, nhưng thấp hơn so với những năm gần đây.

Hoạt động du lịch, dịch vụ và thu ngân sách giảm mạnh. Nhiều hoạt động lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, du lịch tham quan tạm dừng nên tổng lượt khách lưu trú, tham quan trên địa bàn tỉnh giảm. Trong 3 tháng đầu năm, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn đạt 504 nghìn lượt, giảm 44,5% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách du lịch đạt 4.126 lượt, giảm 53,8%; trong đó khách quốc tế giảm 68%, doanh thu từ lĩnh vực này cũng giảm mạnh. Tính chung 3 tháng, doanh thu dịch vụ đạt 1.178 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ và giảm ở hầu hết nhóm dịch vụ, trừ nhóm dịch vụ y tế tăng 11,8%.

Công tác giải ngân vốn còn chậm so với yêu cầu, tính đến ngày 27.3 đã giải ngân 444,5 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 (đạt 10%). Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án; tình trạng ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra ở một số địa phương nhưng chưa được xử lý triệt để; số doanh nghiệp gửi thông báo ngừng hoạt động tăng so với cùng kỳ.

Trong khi đó, công tác quốc phòng - an ninh luôn được đảm bảo, công tác đối ngoại được tăng cường. Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá; số doanh nghiệp thành lập mới tăng, doanh nghiệp giải thể giảm so với cùng kỳ. Trên hết, các cấp ngành, địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đạt kết quả tốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, khó khăn sẽ tiếp diễn khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Quý I đã khó khăn, quý II sẽ còn khó khăn hơn nữa, vì thế cần tính toán các kịch bản tăng trưởng cho phù hợp, sát với thực tế, có phương án chỉ đạo điều hành kịp thời trước tình hình hụt thu lớn. Đồng thời tiếp tục quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục hỗ trợ phát triển, duy trì sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch gây ra. Trong đó phải đặt sức khỏe, tính mạng nhân dân lên hàng đầu, quan tâm đến trật tự an toàn xã hội.

Đối với ngành nông nghiệp, hiện là ngành ít chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, vì thế cần chú trọng phát triển. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân; tập trung công tác giải phóng mặt bằng; quan tâm đến công tác môi trường; rà soát lại công tác cải cách thủ tục hành chính tại các ngành, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị Sở LĐ-TB&XH xác định các nhóm đối tượng trong dự thảo Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được đưa ra tại cuộc họp Chính phủ vào ngày 5.4 để sớm có kế hoạch, phương án hỗ trợ đúng đối tượng, giải quyết kịp thời khó khăn đang gặp phải. Sở GD-ĐT cần điều chỉnh khung học tập cho phù hợp với tình hình, xây dựng các hình thức giảng dạy đa dạng, phù hợp, bổ ích cho học sinh trong thời gian nghỉ học do dịch Covid-19.