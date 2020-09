Cho ý kiến một số nội dung liên quan công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh

(QNO) - Sáng nay 24.9, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 21 (khóa XXI) khai mạc dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Quang cảnh Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 21 (khóa XXI). Ảnh: N.Đ

Theo chương trình, Hội nghị lần thứ 21 tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bàn một số nội dung quan trọng chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý sâu sắc vào các nội dung được trình bày tại hội nghị. Trong đó, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 16 ngày 12.12.2019 của Tỉnh ủy đề ra, đồng thời phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Chuẩn bị chu đáo các nội dung và điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII bảo đảm thành công tốt đẹp.

Báo cáo tình hình thực hiện các mặt công tác trong 9 tháng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đánh giá, sau khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế và kiểm soát tốt, tăng trưởng kinh tế của tỉnh có dấu hiệu phục hồi tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp quý III tăng 24% so với quý trước và tăng 6,1% so với quý cùng kỳ; tuy nhiên, do 6 tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp giảm mạnh (giảm 24,7%) nên tính chung 9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm gần 14% so với cùng kỳ năm 2019.

Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của Chính phủ tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân nên những tháng gần đây, kết quả kinh doanh dịch vụ, du lịch bắt đầu tăng trở lại. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 9 hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 22% so với tháng trước; tính chung 9 tháng, doanh thu bán lẻ đạt gần 26,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Lê Văn Dũng cho biết, 9 tháng qua, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp đã kiểm tra 250 tổ chức đảng và 428 đảng viên; giám sát chuyên đề 216 tổ chức đảng và 349 đảng viên. Cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật đối với 191 đảng viên vi phạm (khiển trách 122, cảnh cáo 44, cách chức 6 và khai trừ 19 trường hợp).

Sau đại hội cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn thành việc chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư cấp huyện và tương đương. Đồng thời chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc khẩn trương xây dựng quy chế làm việc và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, phân công công tác và bố trí, sắp xếp cán bộ sau đại hội theo phương án nhân sự đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt và đại hội thống nhất.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn chỉnh văn kiện và hoàn chỉnh hồ sơ nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII để trình Bộ Chính trị duyệt nội dung vào ngày 1.9.2020. Hiện nay, Tiểu ban Văn kiện đang tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và các cơ quan Trung ương để hoàn chỉnh trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 21 cho ý kiến lần cuối. Các Tiểu ban Nhân sự, Tổ chức phục vụ đại hội đang rà soát các công việc theo kế hoạch để chuẩn bị chu đáo nội dung và điều kiện cần thiết khác...

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận về các nội dung liên quan.