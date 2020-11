(QNO) - Ngày 2.11, UBND tỉnh ban hành Công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 10 (Goni) và tình hình mưa lũ.

Vị trí bão số 10 lúc 19 giờ tối nay 2.11. Ảnh: nchmf.gov.vn

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, lúc 16 giờ ngày 2.11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 16 giờ ngày 3.11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - cấp 9 (60 - 90km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao. Cảnh báo từ ngày 4 - 6.11 các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, mưa to tập trung từ đêm ngày 5 và ngày 6.11. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi trên 350mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối; tình trạng ngập lụt diện rộng tiếp tục tại các vùng trũng thấp.

Để chủ động ứng phó với bão số 10 (Goni) và tình hình mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Công văn số 6403/UBND-KTN (ngày 31.10.2020) về chủ động ứng phó bão Goni.

Trong đó, yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến rộng rãi (trên các phương tiện thông tin đại chúng, môi trường mạng xã hội, loa,…) về phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro cấp huyện, cấp xã đến cộng đồng để nhân dân biết, chủ động ứng phó.

Kiểm tra, rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước, hoàn thành trước 11 giờ ngày 4.11, đồng thời đảm bảo lương thực, các nhu cầu thiết yếu tại nơi tổ chức sơ tán tập trung.

Đối với các địa phương miền núi có nguy cơ cao xảy ra trượt lở đất đá cần tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo nhân dân chủ động quan sát khi thấy các dấu hiệu bất thường như: nứt đất, nứt nhà, cây nghiêng, nước chảy sườn đồi chuyển màu,... cần chủ động di chuyển đến nơi an toàn.

Các địa phương ven biển, cửa sông rà soát đảm bảo an toàn các trụ sở sơ tán tập trung, sẵn sàng phương án sơ tán dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu do ảnh hưởng của bão.

Chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Nhân dân và khách du lịch ven biển, trên đảo, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản. Hướng dẫn các tàu, thuyền đã vào bờ hoặc vào khu neo đậu tránh bão trên địa bàn tổ chức sắp xếp neo đậu chắc chắn, an toàn nhằm tránh va đập do ảnh hưởng của gió bão; hướng dẫn di chuyển, gia cố đảm bao an toàn các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản. Kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè. Hoàn thành trước 16 giờ ngày 4.11.

Bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn; kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua những khu vực ngập sâu, nguy hiểm, nơi dễ sạt lở đất.

Kiểm tra công tác dự trữ lương thực, các mặt hàng thiết yếu ở địa phương, nhất là ở những địa phương dễ bị cô lập, chia cắt do bão lũ; chỉ đạo nhân dân tự dự trữ lương thực, các nhu yếu phẩm đảm bảo sinh hoạt từ 7 - 10 ngày.

Phát huy phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng chống thiên tai; triển khai lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở địa phương giúp nhân dân di chuyển đến tạm trú nơi an toàn; sẵn sàng thực hiện cứu nạn, cứu hộ nhân dân nơi khó khăn.

Nghiêm cấm tàu thuyền, các đò ngang, đò dọc hoạt động trên các sông, suối, hồ chứa nước và các nơi ngập lũ sâu để chuyên chở người, hàng hóa; nghiêm cấm việc vớt củi trong lũ;

Tổ chức kiểm tra, rà soát phương án đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du hồ chứa; chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa nước thực hiện kiểm tra, quan trắc đập để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố có thể xảy ra; sẵn sàng phương án ứng phó với tình huống khẩn để chủ động triển khai ứng phó; trong đó đặc biệt lưu ý đến các hồ chứa thủy lợi đã tích đầy nước.

Thông báo cho các chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình, nhất là các công trình đang thi công ở ven sông, trên sông, các hồ chứa nước, chủ các phương tiện vận tải thủy, các đơn vị khai thác khoáng sản biết thông tin về tình hình bão và mưa lũ để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản và các phương tiện.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục thông báo cho tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển biết diễn biến, hướng di chuyển và vị trí của bão để chủ động di chuyển vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn, không đi vào phạm vi ảnh hưởng hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đối với các tàu, thuyền đã vào bờ hoặc khu neo đậu để trú ẩn, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức sắp xếp, hướng dẫn ngư dân neo đậu chắc chắn, an toàn nhằm tránh va đập do ảnh hưởng của gió bão. Kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền. Hoàn thành trước 16 giờ ngày 4.11. Kiểm đếm tàu thuyền còn đang hoạt động ngoài khơi, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

Các sở, ngành, liên quan tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10 và tình hình mưa lũ. Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ duy trì lực lượng và phương tiện, sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ để kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục; thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh theo dõi, chỉ đạo.