Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Tam Kỳ

(QNO) - Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020), chiều nay 20.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm hỏi, tặng quà 3 gia đình chính sách tại TP.Tam Kỳ. Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh; Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Việt Cường.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi sức khỏe thương binh Lê Văn Trị (phường An Mỹ). Ảnh: PHAN VINH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình: ông Lê Văn Trị (thương binh 1/4, phường An Mỹ ), Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ấm (phường An Sơn), bà Thi Thị Biên (vợ liệt sĩ, phường An Sơn).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời thăm hỏi ân cần, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã cống hiến, đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thực hiện các chính sách đối với người có công. Cùng với đó, toàn xã hội luôn đồng hành với Nhà nước để thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Ăn quả nhớ người trồng cây”.



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Ấm (phường An Sơn). Ảnh: PHAN VINH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đánh giá cao công tác giúp đỡ, chăm lo gia đình chính sách của chính quyền, các cơ quan chức năng TP.Tam Kỳ cũng như toàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua.

