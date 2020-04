Chủ tịch UBND tỉnh gửi thư kêu gọi đồng hương tại TP.Hồ Chí Minh tạm dừng về quê tránh dịch

Trại tạm giam Công an tỉnh phòng chống Covid-19

XUÂN MAI - HOÀNG VŨ | 03/04/2020 - 13:30

Trại tạm giam Công an tỉnh đã và đang thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, đề cao cảnh giác vừa nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trại vừa chủ động đề phòng mọi tình huống, quyết tâm không để xảy ra lây lan dịch.