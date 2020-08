Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh: "Bệnh viện ĐKTƯ Quảng Nam nỗ lực cao nhất để điều trị 53 ca mắc Covid-19"

(QNO) - Sáng nay 13.8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Phó Trưởng ban Chỉ đạo và đại diện Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đến thăm, làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam về công tác thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trong công tác thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19. Ảnh: P.THẢO

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, ngay khi nhận được chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid-19 và UBND tỉnh, bệnh viện đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ; cùng sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh và các chuyên gia, bệnh viện đã triển khai ngay nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19. Số lượng nhân viên tham gia chống dịch là 330 người; số chuyên gia, tình nguyện viên hỗ trợ là 46 người. Trong đó 200 người trực tiếp thực hiện các công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân Covid-19.

Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đang điều trị 53 bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2. Trong đó có 2 ca hồi sức, thở máy; bệnh nhân âm tính lần 1 là 23 ca. Song song với việc điều trị, bệnh viện cũng tập trung công tác đào tạo, hiện đã tổ chức được 10 lớp với 1.292 lượt học viên tham gia đầy đủ các nội dung đào tạo liên quan đến phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh hoan nghênh tinh thần của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trong thời gian qua và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp thiết nhất lúc này là tập trung mọi nỗ lực để điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19. Đồng chí Lê Trí Thanh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Bộ Y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh, các bệnh viện tuyến trên và tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ kịp thời nhân lực, vật lực cho Quảng Nam nói chung và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam nói riêng trong điều trị, phòng chống Covid-19.

Đồng chí Lê Trí Thanh cũng đề nghị bệnh viện tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nâng công suất giường bệnh để đáp ứng các cấp độ thu dung và điều trị, UBND tỉnh cũng sẽ chuẩn bị các phương án mở rộng điều trị trong điều kiện dịch bùng phát mạnh. Đối với các vấn đề cần xử lý gấp, tỉnh sẽ sẵn sàng hỗ trợ tích cực trong khả năng cho phép.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cần chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Quảng Nam và chính quyền địa phương nơi có bệnh nhân về công tác thực hiện cách ly sau ra viện để giám sát tối đa, ổn định tâm lý cho nhân dân địa phương.

Cũng tại cuộc họp, PGS-TS. Đặng Đức Nhu - Cục phó Cục Quản lý khám chữa bệnh đề nghị Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thành lập đội phản ứng nhanh để hỗ trợ cho các đơn vị khác trong địa bàn tỉnh về những vấn đề liên quan đến điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, tăng cường công tác đào tạo. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh bố trí, tăng cường lực lượng công an trực 24/24 để đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân viên bệnh viện, đặc biệt hạn chế tối đa các nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.