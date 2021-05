Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh: Sẽ xây dựng sông Cổ Cò thành một trong những tuyến sông đẹp nhất Việt Nam

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) chia sẻ như vậy trong chương trình hành động của mình trước cử tri 5 phường vùng đông của thị xã Điện Bàn để vận động bầu cử.

Chủ tịch Lê Trí Thanh khẳng định, nếu cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, ông sẽ có điều kiện phát huy hơn nữa năng lực, khả năng, trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trình bày chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch Lê Trí Thanh nêu ra nhiều vấn đề sẽ tập trung thực hiện trong thời gian đến.

Cử tri bày tỏ tin tưởng vào các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh.

Kiên quyết chống kinh doanh bất động sản trái pháp luật

Là địa phương tiếp giáp với TP.Đà Nẵng, Hội An, nên việc phát triển thị xã không chỉ đem lại lợi ích cho nhân dân Điện Bàn, mà còn thúc đẩy phát triển các địa phương lân cận. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, việc đầu tiên sẽ thực hiện đó là chỉ đạo hoàn chỉnh công tác quy hoạch trên địa bàn thị xã với tầm nhìn xa, trên cơ sở liên kết mạnh với Đà Nẵng, Hội An và các địa phương lân cận.

Đồng thời, tập trung điều chỉnh quy hoạch đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Đây là đô thị có vai trò lớn trong phát triển chuỗi đô thị của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Điện Bàn trong tương lai sẽ phát triển thành thành phố. Do đó cần cân nhắc việc khớp nối hạ tầng một cách đồng bộ, nhất là các trục giao thông chính trên địa bàn 5 phường vùng đông. Hiện nay, việc thiếu hạ tầng khung, các trục đường chính của đô thị mới đi qua 5 phường, dẫn đến bất cập trong đầu tư xây dựng các khu chức năng khớp nối, đảm bảo thoát nước, xử lý môi trường...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh - ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Ảnh: ANH ĐOAN

Tiếp đó, trên cơ sở quy hoạch được duyệt, sẽ tập trung đề nghị các sở ngành liên quan và UBND thị xã Điện Bàn tăng cường quản lý, rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư trên địa bàn đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và toàn bộ 5 phường. Bởi ở đây hiện có gần 100 dự án đầu tư phát triển nhà ở, việc khớp nối hài hòa các dự án này rất khó khăn.

Trước đây, việc lựa chọn nhà đầu tư không đánh giá kỹ năng lực nên trong quá trình triển khai xảy ra khiếu nại, gây mất an ninh trật tự. Do đó việc đánh giá năng lực các chủ đầu tư sẽ tránh được tình trạng nhiều dự án triển khai chậm, gây bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, tỉnh sẽ ban hành cơ chế mới để tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Về tình trạng lập dự án và kinh doanh bất động sản trái phép, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành và địa phương tăng cường quản lý hoạt động này. "Thời gian vừa qua, nhiều chủ đầu tư huy động vốn, thực hiện các hình thức góp vốn không đúng quy định pháp luật, khiến người mua nhà gặp khó khăn. Do vậy cần kiên quyết chống việc chuyển nhượng dự án, mua bán đất đai bất hợp pháp xảy ra trên địa bàn" - ông Thanh nói.

Phối cảnh xây dựng các dự án ven sông Cổ Cò.

Gỡ vướng các dự án trọng điểm

Dự án nạo vét sông Cổ Cò, Làng đại học Đà Nẵng... là những dự án lớn sẽ được tập trung chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết. Nhấn mạnh vai trò của sông Cổ Cò - tuyến sông quan trọng kết nối Hội An, qua thị xã Điện Bàn ra TP.Đà Nẵng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho biết sẽ tập trung giải phóng mặt bằng, nạo vét, thi công cầu qua sông, đồng thời chuẩn bị ban hành quy định về quản lý kiến trúc cảnh quan xung khu vực sông Cổ Cò. Mục tiêu là xây dựng các hạ tầng đường giao thông, công trình công cộng ven sông, cầu qua sông… phải có tính thẩm mỹ cao, ngoài giao thông còn phục vụ phát triển du lịch, tạo nhiều không gian công cộng cho người dân.

“Lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng xem sông Cổ Cò như biểu tượng của quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Mục tiêu phấn đấu xây dựng tuyến sông Cổ Cò sẽ là một trong những tuyến sông đẹp nhất của Việt Nam. Với tư cách chủ tịch tỉnh, tôi hết sức quan tâm đến việc này” - ông Thanh nói.



Cử tri 5 phường theo dõi chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X đơn vị bầu cử số 1. Ảnh: ANH ĐOAN

Bên cạnh đó, ông Lê Trí Thanh cho biết sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc, tồn tại kéo dài lâu nay các dự án ven biển; vệt cây xanh khu vực ven biển… của thị xã Điện Bàn. Đồng thời, làm việc với Bộ GD-ĐT, Đại học Đà Nẵng, UBND TP.Đà Nẵng để bàn giải pháp, thực hiện tốt nhất dự án Làng đại học Đà Nẵng, không để dự án tồn tại quá lâu, gây khó khăn cho chính quyền, nhân dân khu vực đó.

Ngoài ra, sẽ chỉ đạo quản lý tốt khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và các cụm công nghiệp, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm, ùn tắc, tai nạn giao thông… Đồng thời chỉ đạo công an tỉnh và các tổ chức khác phối hợp cùng với TP.Đà Nẵng quản lý tốt an ninh trật tụ vùng giáp ranh, không để xảy ra tình trạng băng nhóm tội phạm, bảo kê, cướp giật, ma túy...