Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thăm, động viên lực lượng làm căn cước công dân (clip)

Giám đốc Công an Quảng Nam kiểm tra công tác cấp căn cước công dân

XUÂN MAI | 21/03/2021 - 16:03

(QNO) - Ngày 20.3, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đến kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cấp căn cước công dân (CCCD) thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, TP.Hội An.