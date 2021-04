Chuẩn bị cho bầu cử: Điện Bàn đáp ứng tiến độ

Tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại thị xã Điện Bàn đáp ứng về thời gian, nhiều nội dung được thực hiện sớm hơn nhưng vẫn đảm bảo theo quy định.

Phát thanh viên Trung tâm VH-TT và TT-TH thị xã Điện Bàn thực hiện chuyên mục hỏi - đáp về bầu cử. Ảnh: C.T

Không chờ mốc thời gian quy định

Thị xã Điện Bàn có 59 trường hợp ứng cử đại biểu HĐND thị xã (bầu 35 đại biểu) và 881 trường hợp ứng cử đại biểu HĐND xã, phường (bầu 500 đại biểu). Địa phương có một người được giới thiệu ra ứng cử ĐBQH đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ, cán bộ nữ, trẻ dưới 40 tuổi là chị Đặng Thị Bảo Trinh - Thị ủy viên, Bí thư Thị đoàn Điện Bàn; không có trường hợp nào tự ứng cử ĐBQH hay đại biểu HĐND các cấp.

“Ngay sau hội nghị hiệp thương lần 2, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Trên cơ sở này, chúng tôi tổng hợp, chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3 để lập danh sách cuối cùng những người đủ tiêu chuẩn ứng cử và bàn giao cho Ủy ban bầu cử (UBBC) thị xã” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn, ông Phan Ngọc Hải cho biết.



Ông Trần Úc - Chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch UBBC thị xã Điện Bàn nói, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của địa phương là tập trung thực hiện quyết liệt, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, sàng lọc lựa chọn những người có đức có tài để giới thiệu ứng cử. UBBC thị xã đã thành lập 4 tổ công tác tiến hành kiểm tra quá trình chuẩn bị tại UBBC ở 20 xã, phường. Do đó, nhiều nội dung chuẩn bị cho công tác bầu cử đã được triển khai nhanh, đúng pháp luật và xong trước nhiều ngày so với hạn cuối quy định.

Song hành với công tác chuẩn bị, nhiệm vụ tuyên truyền được thị xã đẩy mạnh nhằm thông tin đến người dân các văn bản và những điều cần thiết về cuộc bầu cử lần này. Trên sóng phát thanh của Trung tâm VH-TT và TT-TH Điện Bàn dành thời lượng riêng cho chuyên mục tuyên truyền bầu cử; bộ phận TT-TH của trung tâm còn xây dựng chuyên mục hỏi - đáp về bầu cử và phát sóng từ nhiều tuần nay.

Điện Bàn cũng thực hiện chương trình, xây dựng nội dung tuyên truyền công tác bầu cử, cổ động về bầu cử và ghi đĩa cấp phát cho các xã, phường. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm VH-TT và TT-TH thị xã đẩy mạnh tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường trọng điểm và cụm dân cư...

Chủ động chuẩn bị

Trưởng phòng Nội vụ Điện Bàn - ông Võ Kim Nhựt, Ủy viên UBBC thị xã cho hay, địa phương đã hướng dẫn xã, phường lập danh sách cử tri và trước ngày 13.4 phải niêm yết xong. Tại cuộc bầu cử này, Điện Bàn có tổng cộng 169 khu vực bỏ phiếu; trong đó có 2 khu vực bỏ phiếu nằm ngoài khu dân cư, bao gồm Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phân hiệu Quảng Nam và Tiểu đoàn 178 (đóng tại phường Điện Ngọc). Để cho cấp xã, cơ quan, đơn vị có nguồn lực thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử, thị xã đã phân bổ kinh phí đợt 1 với số tiền 650 triệu đồng.

Ông Trần Úc chia sẻ, khó khăn hiện nay là kinh phí phân bổ ở trên xuống không đủ trang trải các chi phí liên quan. Tuy nhiên, thị xã khẳng định sẽ đáp ứng đủ nguồn lực cho địa phương thực hiện đảm bảo cuộc bầu cử. Công tác tuyên truyền sẽ phải tiếp tục tăng cường trong thời gian đến.

Còn ông Phan Ngọc Hải cho hay, điều đáng phấn khởi là trong danh sách 59 ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã lần này có số lượng nữ là 24 người (tỷ lệ 40,68%, so với quy định là 35%), ngoài Đảng là 6 người (tỷ lệ 10,17%, quy định là 10%), trẻ dưới 40 tuổi có đến 26 người (tỷ lệ 44,07%, quy định chỉ 15%).

UBBC thị xã Điện Bàn cho biết, đến thời điểm này, địa phương chưa nhận được đơn thư khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến các ứng cử viên. Nhưng không vì thế mà chủ quan, thị xã đã yêu cầu các xã, phường tập trung chỉ đạo giải quyết vấn đề bức xúc, nhất là trường hợp liên quan đến đất đai, môi trường, an ninh trật tự nhằm ổn định tình hình, hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại, khiếu kiện đông người.

Tiểu ban an ninh trật tự an toàn xã hội, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo trực thuộc UBBC, Bộ phận tiếp nhận giải quyết đơn thư thị xã phải chủ động nắm bắt tình hình, nhất là sau khi danh sách chính thức những người ứng cử được niêm yết để tham mưu đề xuất, giải quyết hiệu quả vụ việc phát sinh, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công.