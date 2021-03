Chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày bầu cử tại Đại Lộc

(QNO) - Sáng nay 25.3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 5 của Ủy ban Bầu cử (UBBC tỉnh) do Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn có chuyến kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đối với UBBC huyện Đại Lộc.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Đại Lộc. Ảnh: D.L

Đến thời điểm này, huyện Đại Lộc thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đảm bảo tiến độ đề ra. Địa phương thành lập UBBC huyện với 25 thành viên; UBBC huyện thành lập 3 tiểu ban phục vụ. Đại Lộc đã thành lập 9 đơn vị bầu cử với 119 khu vực bỏ phiếu, số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu là 34.

Sau hội nghị hiệp thương lần hai vào ngày 17.3, địa phương lập danh sách sơ bộ 65 người ứng cử đại biểu HĐND huyện đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Cơ cấu, thành phần gồm nữ 30 người (tỷ lệ 46,15%), ngoài Đảng 6 người (9,23%), dưới 40 tuổi 10 người (36,36%), Phật giáo 1 người (1,53%), tái cử 17 người (26,15%). Đối với HĐND cấp xã có 854 người ứng cử.

UBBC huyện Đại Lộc thực hiện công tác tuyên truyền ngày hội bầu cử trên hệ thống loa phát thanh xã, đài truyền thanh huyện. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; chưa phát sinh trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Các điều kiện về cơ sở vật chất đã và đang được UBBC huyện chuẩn bị, đảm bảo cho công tác bầu cử diễn ra an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng đề nghị UBBC huyện Đại Lộc chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày bầu cử. Ảnh: D.L

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng đánh giá các bước chuẩn bị bầu cử của huyện Đại Lộc. Cơ cấu và thành phần nhân sự đúng tiêu chuẩn, tỷ lệ theo quy định. UBBC tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ địa phương trong công tác bầu cử. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng đề nghị UBBC huyện bám sát kế hoạch, kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các bước của quá trình bầu cử, đảm bảo đúng tiến độ đề ra ở từng xã, thị trấn và huyện. Huyện tổ chức hiệp thương theo các bước, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng quy định.

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức bầu cử phải thuận lợi cho nhân dân, trang nghiêm và an toàn. UBBC các cấp kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn người ứng cử, xử lý kịp thời trường hợp phát sinh. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình.