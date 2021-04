Cử tri nơi cư trú thống nhất giới thiệu ông Lê Trí Thanh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh

Đảm bảo an ninh cho bầu cử

THÀNH CÔNG | 06/04/2021 - 07:45

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND và Ủy ban bầu cử tỉnh, toàn lực lượng Công an tỉnh đang triển khai mạnh mẽ các biện pháp công tác, chủ động nắm chắc tình hình, dự lường từ xa, đảm bảo tốt công tác an ninh phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.