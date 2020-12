Cử tri Phú Ninh kiến nghị giải quyết bất cập trong một số dự án trên địa bàn

Tại các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau Kỳ họp thứ 16, cử tri huyện Phú Ninh cho rằng, một số dự án triển khai trên địa bàn chưa đảm bảo quyền lợi liên quan của người dân.

Cử tri kiến nghị xem xét, giải quyết về việc khi di dời ga An Mỹ ra thôn Tú Hội (xã Tam Thành), đơn vị xây dựng đã đào hố cắm mốc bê tông trên đất sản xuất của nhân dân khi chưa có sự thống nhất. Về vấn đề này, UBND tỉnh cho rằng, Bộ Giao thông vận tải đang có chủ trương di dời ga An Mỹ tại xã Tam An đến xã Tam Thành để khắc phục nhà ga chắn ngang đường ĐT.615 gây ách tắc giao thông. Quá trình triển khai dự án, UBND huyện Phú Ninh là đơn vị phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh đã giao UBND huyện Phú Ninh kiểm tra; trường hợp đất chưa được giải phóng mặt bằng mà đơn vị thi công đã tiến hành thi công, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân thì đề nghị chủ đầu tư tạm dừng, giải quyết các thủ tục bồi thường thiệt hại theo đúng quy định.

Cử tri cũng kiến nghị xem xét, giải quyết đối với trường hợp dự án trang trại chăn nuôi của Công ty CP QCTEK (thôn Cẩm Long, xã Tam Lộc) chưa thực hiện đầy đủ hồ sơ thủ tục, nhưng đã tổ chức san lấp, xây dựng chuồng trại, ảnh hưởng đến đất sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Theo UBND tỉnh, dự án trang trại chăn nuôi của Công ty CP QCTEK tại thôn Cẩm Long được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn tại Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 3.6.2020. Công ty căn cứ điểm b, khoản 3, Mục VI, Điều 1 Quyết định 331/QĐ-UBND về “cho phép chủ đầu tư dự án thực hiện song song hoặc lồng ghép các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng và nhận hỗ trợ”, đã tiến hành các thủ tục song song và xây dựng công trình để được hỗ trợ sau đầu tư. Về nội dung này, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và đầu tư (KH-ĐT) có văn bản đề nghị Bộ KH-ĐT hướng dẫn chi tiết để xem xét việc thực hiện dự án của công ty có phù hợp quy định chưa. Sau khi có hướng dẫn của Bộ KH-ĐT, giao Sở KH-ĐT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh cụ thể. Trước mắt, đề nghị Công ty CP QCTEK thực hiện các biện pháp gia cố, trồng cỏ để chống sạt lở trong mùa mưa, đồng thời tiếp tục làm việc với các sở, ban ngành liên quan để được hướng dẫn, giải quyết...