Cử tri Phú Ninh kiến nghị xem xét mở lại mỏ vàng Bồng Miêu

(QNO) - Sáng nay 12.4, đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm ông Phan Thái Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 5 có buổi tiếp xúc cử tri huyện Phú Ninh sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại Phú Ninh. Ảnh: VINH ANH

Chế độ cho cán bộ chuyên trách ở cơ sở quá "hẻo"

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã báo cáo cử tri về kết quả kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội XIV và những hoạt động, đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam trong suốt nhiệm kỳ.

Theo đó, sau 12 ngày làm việc, kỳ họp thứ 11 đã hoàn thành chương trình nghị sự đề ra với nhiều nội dung quan trọng về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021, xây dựng pháp luật và công tác nhân sự.

Cử tri Phú Ninh phát biểu ý kiến. Ảnh: VINH ANH

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, cử tri Phú Ninh ghi nhận sự nỗ lực và đóng góp của Quốc hội và đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đối với sự phát triển đất nước và của tỉnh trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, kinh tế - xã hội đất nước phát triển, dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Cử tri cũng quan tâm đến những vấn đề về chế độ chính sách liên quan đến liệt sĩ, tệ nạn ma túy, giáo dục văn hóa con người, đưa công an chính quyền về xã… Ông Trần Thành Công - cử tri xã Tam Thành cho rằng việc giáo dục văn hóa đạo đức chưa thực sự được coi trọng, đang gây hệ lụy xấu cho xã hôi. Điển hình là tình trạng bạo lực học đường, xã hội đen, vũ khí tự chế… tràn lan. Bộ GD-ĐT cần quan tâm, có giải pháp cụ thể về vấn đề này và cả câu chuyện “chảy máu” chất xám, khi nhiều em học sinh giỏi của Việt Nam lại “về tay” nước khác.

Cùng câu chuyện giáo dục, ông Trần Minh Dương (cử tri xã Tam Đại) cho hay, tình trạng dạy thêm, học thêm càng nhiều hơn. Con em không có giờ nghỉ, không có giờ chơi. Ngoài ra, ông Dương kiến nghị Quốc hội xem xét lại cách gọi cũng như chế độ chính sách cho “người hoạt động không chuyên trách”. Hiện nay, người hoạt động không chuyên trách mỗi tháng chỉ nhận được hơn 1,4 triệu đồng, dưới chuẩn nghèo, không đảm bảo cuộc sống để yên tâm công tác.

Đây là buổi tiếp xúc cử tri cuối cùng của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Phú Ninh. Ảnh: VINH ANH

Bí thư Huyện ủy Phú Ninh Vũ Văn Thẩm trong phần trả lời ý kiến cử tri cũng đồng tình với tâm tư, phản ảnh của cư tri liên quan đến chế độ người hoạt động không chuyên trách.

Ông Thẩm nói: “Ở trên (trung ương, tỉnh, huyện), cán bộ quá đông, trong khi xuống xã, thôn - nơi biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ra hiện thực thì lại “bóp” bớt, trong khi nhập thôn, dân cư đông, địa bàn rộng… Đất nước thay đổi, nhiều thành quả, Chính phủ điều hành linh hoạt, nhưng có những vấn đề căn cơ thì lại chậm, nhất là chính sách cán bộ và chế độ cán bộ. Điều này thực sự quan ngại!” - ông Thẩm nói.

Cử tri đề nghị mở cửa mỏ vàng Bồng Miêu trở lại

Câu chuyện mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh) được cử tri quan tâm. Theo Bí thư Đảng ủy xã Tam Lãnh Nguyễn Tấn Hòa, sau 20 năm hoạt động, đến năm 2016 mỏ vàng Bồng Miêu dừng hoạt động do doanh nghiệp phá sản. Công ty bỏ đi để lại nhiều hệ lụy về môi trường, không khí, nguồn nước, nhất là tệ nạn xã hội, an ninh trật tự... cho địa phương. Thời gian qua có truy quét liên tục, nhưng cũng giống như lò xo, đẩy đuổi thì họ co cụm, đoàn truy quét về thì họ bung ra.

Ông Phan Thái Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Để giải quyết câu chuyện dài này, ông Hòa kiến nghị đoàn ĐBQH có ý kiến với Bộ TN-MT xem xét lại chuyện đóng cửa mỏ vàng. Đóng sẽ rất tốn kém chi phí để hoàn trả môi trường, chi bằng cho phép mở lại, kêu gọi doanh nghiệp vào tiếp tục đầu tư để địa phương có nguồn thu, tài nguyên đỡ bị thất thoát, lãng phí.

Xung quanh kiến nghị cử tri Phú Ninh, đại biểu Phan Thái Bình thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu và trả lời một số nội dung trọng tâm. Trong đó, về vấn đề mỏ vàng Bồng Miêu, ông Bình cho biết bản thân ủng hộ cao tinh thần của địa phương theo hướng không nên đóng cửa mỏ, không nên chôn tài nguyên khoáng sản xuống đất, mà cần kêu gọi nhà đầu tư vào để giải quyết tốt vấn đề Bồng Miêu.

“Về vấn đề này, theo tôi, Ban Thường vụ Huyện ủy cần sớm có văn bản chính thức kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin chủ trương để có sự thống nhất chung. Tiếp đó là chủ động tìm kiếm nhà đầu tư có năng lực để sẵn sàng triển khai khi có sự đồng ý của Bộ TN-MT. Trường hợp xin không được thì dừng phải dừng hẳn, chứ cách hiện nay làm không làm mà đóng chẳng đóng” - ông Bình nhấn mạnh.