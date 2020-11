Đại biểu Quốc hội đơn vị Quảng Nam góp ý dự thảo Luật Giao thông đường bộ

Sáng 11.11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Luật Giao thông đường bộ năm 2008 được sửa đổi và tách 2 dự án: Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tham gia thảo luận, đại biểu Phan Thái Bình - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh bày tỏ băn khoăn khi cho rằng, việc tách thành 2 luật là chưa đủ cơ sở khoa học, chưa phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội, chủ trương cải cách lập pháp và thực tiễn quản lý nhà nước về giao thông đường bộ. Nếu trên lĩnh vực giao thông đường bộ tách thành hai luật (Luật Giao thông đường bộ và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông), vậy, trên lĩnh vực giao thông thủy nội địa, hàng hải, đường hàng không, đường sắt có tách thành 2 luật như lĩnh vực giao thông đường bộ không? Nhiều nội dung quy định tại dự thảo Luật Giao thông đường bộ và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tương đồng, trùng lắp. Do đó, cần nghiên cứu, đánh giá, rà soát, bổ sung đầy đủ những phát sinh mới trong hoạt động giao thông vận tải đường bộ để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Luật Giao thông đường bộ là phù hợp.

Tham gia góp ý các nội dung cụ thể của Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), đại biểu Phan Thái Bình đề nghị: Về quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, nguyên tắc Nhà nước phải bồi thường, thu hồi và quản lý đất hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ này là rất lớn; do vậy cần có giải pháp, quy định cụ thể vấn đề này trong luật để quản lý hiệu quả hành lang an toàn giao thông đường bộ... Đối với dự thảo Luật Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Phan Thái Bình đề nghị xem xét lại việc chuyển thẩm quyền sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an. Theo đại biểu Phan Thái Bình, việc giao Bộ Công an quản lý đào tạo, sát hạch, cấp, đổi và thu hồi giấy phép lái xe là chưa phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 1.8.2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Bên cạnh đó, hiện nay đa số các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe là do xã hội hóa, nếu chuyển giao cho Bộ Công an thì thực hiện hình thức như thế nào? Do đó, đề nghị Bộ Công an đánh giá tác động toàn diện nội dung này để có đủ cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.