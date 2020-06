Đại biểu Quốc hội: Xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm về giá điện

(QNO) - Chiều nay 30.6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đại tá Lê Ngọc Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5 có buổi tiếp xúc cử tri huyện Quế Sơn. Ông Lê Tấn Trung - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quế Sơn, đại biểu HĐND tỉnh cùng dự.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại tá Lê Ngọc Hải thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Quốc hội đã thông qua 10 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em”; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác. Đồng thời thông tin về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên toàn quốc.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Quế Sơn:

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cử tri cho rằng, vấn nạn ma túy trong những năm gần đây diễn biến phức tạp. Có cầu thì mới có cung nhưng các cơ quan chức năng chỉ xử lý đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ chất ma túy mà không nghiêm trị những con nghiện, như vậy sẽ khó giải quyết dứt điểm. Một vấn đề đáng quan tâm khác là giá điện trong những tháng gần đây tăng đột biến, nhiều hộ tăng gấp 3 - 4 lần.