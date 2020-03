(QNO) - Ngày 4 & 5.3, Đảng bộ xã Tam Xuân 2 (Núi Thành) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới và đề ra định hướng phát triển của địa phương trong 5 năm tới.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ xã Tam Xuân 2 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: N.Đ

Báo cáo chính trị trình đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng khá, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt so với nghị quyết đại hội đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 39 triệu đồng, tăng 1,76 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 70,2% (tăng hơn 10% so với nghị quyết); tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 1,68% (giảm 1,94%), hộ cận nghèo còn 1,05% (giảm 4,99%).

Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đạt được kết quả quan trọng. Trong 4 thôn đang thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu có 1 thôn đạt 10/10 tiêu chí, 3 thôn đạt 9/10 tiêu chí; các thôn còn lại đang triển khai thực hiện trong năm 2020.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Xuân 2 khóa VII. Ảnh: N.Đ

Về công tác xây dựng Đảng, theo Báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ, đã tuyển dụng, thu hút 4 cán bộ trẻ dưới 30 tuổi có trình độ đại học hệ chính quy về công tác tại xã. Tỷ lệ cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định là 100%. Tỷ lệ đảng viên tham gia đảm nhận các chức danh chủ chốt của thôn đạt hơn 73%... Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa VI cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm về triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Xuân 2 khóa VII gồm 13 đồng chí.