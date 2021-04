Đại tướng Tô Lâm kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại Quảng Nam

(QNO) - Chiều 19.4, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia cùng Đoàn công tác giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh và các đơn vị liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thông tin tình hình tổ chức bầu cử trên địa bàn Quảng Nam. Ảnh: C.Đ

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường - Chủ tịch UBBC tỉnh cho biết, UBBC tỉnh được thành lập với 31 thành viên; UBND cấp huyện thành lập 18 UBBC với 270 thành viên; UBND cấp xã thành lập 241 UBBC với 2.596 thành viên.

Quảng Nam đã thành lập 3 ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV với 41 thành viên; 23 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) với 275 thành viên; 190 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện với 1.944 thành viên; 1.486 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã với 12.246 thành viên.

Trên cơ sở đề nghị của UBND cấp xã, UBND cấp huyện đã phê chuẩn khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định của Luật Bầu cử. Theo đó toàn tỉnh có 1.532 khu vực bỏ phiếu.

Đến ngày 3.4, UBND các xã, phường, thị trấn, thủ trưởng các đơn vị lực lượng vũ trang... đã quyết định thành lập các tổ bầu cử theo từng khu vực bỏ phiếu với tổng số 1.532 tổ bầu cử; trong đó có 13 khu vực bỏ phiếu riêng của lực lượng vũ trang, cơ sở đào tạo.

Ngày 16.4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba để lựa chọn, lập danh sách 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 91 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quảng Nam triển khai công tác bầu cử đúng quy trình, tiến độ. Trong ảnh: Đoàn giám sát UBBC tỉnh kiểm tra tại thị xã Điện Bàn. T.C

Ngoài ra, đến ngày 13.4, UBND cấp xã tiến hành xong việc lập và niêm yết danh sách cử tri, toàn tỉnh hiện có 1.160.834 cử tri. Đến nay, UBBC cấp tỉnh, huyện chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh, huyện.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 1 đơn khiếu nại. UBBC cấp xã nhận 3 đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến các ứng cử viên; trong đó 1 trường hợp công dân thống nhất không kiến nghị, 1 trường hợp không có cơ sở giải quyết, 1 trường hợp đang giải quyết.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia cho ý kiến đối với việc tổ chức bầu cử sớm tại 6 xã biên giới thuộc huyện Nam Giang.

Ngoài ra, tại Công ty Thủy điện Xekaman (công ty Việt Nam đóng trên địa phận nước Lào, gần cửa khẩu quốc tế Nam Giang) có rất nhiều công dân của các tỉnh thành của Việt Nam đang làm việc; trong đó có công dân của xã La Dêê, Nam Giang. Tại cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2016 - 2021, số công nhân này được lập danh sách cử tri tại khu vực bầu cử thuộc xã La Dêê và bỏ phiếu cùng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Dêê tại cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, số công nhân trên không được ra khỏi công ty vì thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nên không thể đến bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu cửa khẩu Nam Giang (thùng phiếu phụ). Vì vậy, Quảng Nam đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia hướng dẫn công tác tổ chức bầu cử đối với công dân Việt Nam đang làm việc trên địa phận Lào.

Đại tướng Tô Lâm kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: T.C

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện bầu cử của Quảng Nam, bám sát các yêu cầu, chỉ đạo đề ra; công tác bầu cử đến nay đạt nhiều kết quả bước đầu có ý nghĩa hết sức quan trọng, đảm bảo tiến độ thời gian quy định.

UBBC các cấp đã chủ động, tích cực, tránh nhiệm trong công tác lãnh chỉ đạo, huy động sức mạnh chính trị trong thực hiện các mặt công tác, đảm bảo người được giới thiệu đủ tiêu chuẩn, không để lọt vào danh sách ứng cử những người không xứng đáng.

Quảng Nam hoàn thành tốt một khối lượng công việc khổng lồ, các hoạt động tổ chức công khai minh bạch. Công tác đảm bảo an ninh được thực hiện tích cực, chủ động từ xa, từ sớm, đảm bảo an toàn về an ninh, y tế trong ngày hội của toàn dân.

Tỉnh cũng quản lý chặt chẽ đối tượng chống đối, ngăn chặn các hoạt động phá hoại, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, không để hình thành điểm nóng. Các công việc khác như thông tin tuyên truyền, giải quyết khiếu nại công dân liên quan đến bầu cử được thực hiện đúng quy định.

Đoàn công tác kiểm tra điểm bầu cử tại khối phố Hòa Nam (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ). Ảnh: C.Đ

“Có thể khẳng định công tác tổ chức bầu cử đảm bảo yêu cầu đề ra, theo đúng quy trình, tiến độ, nhân dân hết sức tin tưởng, phấn khởi trước ngày hội lớn. Công việc thời gian tới rất nhiều, thời gian rất gấp, Quảng Nam cần bám sát chương trình, triển khai đồng bộ, luôn nắm chắc tình hình, không chủ quan trong mọi tình huống” - Đại tướng Tô Lâm yêu cầu.

Đại tướng Tô Lâm cũng ghi nhận những kiến nghị của UBBC tỉnh, tinh thần chung là rất ủng hộ và sẽ sớm kiến nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia để có hướng dẫn cụ thể cho địa phương.

Dịp này, đoàn công tác cũng đến kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 6, điểm bầu cử tại khối phố Hòa Nam (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ).